Marea Verde balconea a autores de violencia vicaria

Pamela Alvarado Álvarez, representante de Marea Verde Morelos, hace nuevamente la invitación a todas aquellas personas que desean exponer a todos aquellos hombres que ejercen violencia vicaria a través de su tendedero virtual, en donde ya hay 35 rostros de padres que abandonaron a sus hijos. Dicho tendedero virtual arrancó el 20 de junio

“En cuanto rebasemos un buen número vamos a hacer un tendedero presencial", mencionó Pamela Alvarado.

Todas las denuncias que llegaron desde que se abrió la convocatoria están publicadas y las puedes encontrar en Facebook y Twitter como @MareaVerdeMorelos, "en esta manifestación virtual exponemos casos de hombres que deben manutención de sus hijos por más de 11 años".

Denunciar es el primer paso, afirma esta organización que busca informar y luchar por los derechos de las mujeres y niñas.

Destacó que este tema no es del agrado de muchos ya que, en palabras de Pamela Alvarado, esta iniciativa ha contado con la desaprobación de algunas personas. “Hemos recibido mucho hate y denuncias para que bajen la publicación, pero no la vamos a bajar, la volveremos a subir las veces que sea necesario y volveremos a exhibir a estas personas que no merecen más la comodidad de nuestro silencio”.

Para denunciar a tu agresor en este tendedero virtual deberás enviar la fotografía del “padre”, nombre, número de hijas e hijos, tipo de violencia que ejerce, número de carpeta de investigación (si cuentan con ella), dichos datos pueden ser proporcionados de forma anónima.

Este trabajo es llevado de la mano del Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios.





