Con estampitas buscan dar seguridad a mujeres en transporte público

Con el propósito de sacar a Cuernavaca de los municipios que están bajo la Alerta de Violencia de Género (AVG), el Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC), en compañía de Rutas Unidas dio el arranque al proyecto de “Rutas Seguras y Sororas”, el cual tiene como objetivo proteger y garantizar la seguridad de los usuarios, en especial a las mujeres.

Reunidos a un costado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), estudiantes presenciaron la colocación de calcomanías en las diferentes rutas que identifican al transporte colectivo como un medio seguro y sororo.

Dentro de las calcomanías se puede encontrar el número de atención del IMC, donde quién se sienta vulnerable en el transporte público puede comunicarse y pedir ayuda. Lorena Castillo, titular del IMC, mencionó que se trabajará en coordinación con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC), para que se pueda actuar de inmediato en caso de alguna emergencia o denuncia por parte de los pasajeros.

El programa busca prevenir el acoso y sancionar la violencia contra las mujeres; sin embargo, la única garantía de que se pueda viajar de manera “segura” es la identificación del transporte con una calcomanía que cuenta con la premisa de “si durante tu trayecto en esta ruta sientes riesgo de tu persona, llama a los números de atención o bien acude a la dirección del IMC”.

Durante el banderazo de salida se encontraron presentes diferentes personalidades en las que destacó Aurelio Carmona, presidente de la agrupación Rutas Unidas, quien mencionó que hasta el momento no han tenido un reporte oficial en cuanto alguna agresión hacia las mujeres, pues “en cuestión del acoso podría ser un uno por ciento, ya que a veces se puede deber a los malos entendidos porque la unidad va llena”, también mencionó que con temas de agresiones sexuales no se ha recibido alguna denuncia, reiteró que con el programa buscan prevenir “para que posteriormente no nos estemos lamentando de porqué no hicimos esto”.





