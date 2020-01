Mal trazados, los polígonos de la pobreza: Hugo Éric

Reconoce el delegado federal de los programas sociales, Hugo Éric Flores Cervantes que están mal trazados los polígonos de pobreza y por eso el Instituto Tecnológico de Zacatepec, apareció con “0” becas, afortunadamente se logró la gestión para incluirlo y este 2020 se entregan las primeras becas.

La mañana de ayer fueron convocados los 466 estudiantes para recibir las tarjetas donde bimestralmente les depositaran los 4 mil 800 pesos de beca para estudiantes de nivel superior. Evento protocolario se llevó a cabo en el auditorio de este instituto agremiado al Tecnológico Nacional de México Lorenzo Hernández Robles, la representación estudiantil por la federación Rodrigo Heredia del Orbe, por el Comité Ejecutivo local Carlos Eduardo Becerra entre otros.

Marco donde Flores Cervantes reconoció la gestoría del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, de la Federación de Estudiantes y la Dirección de este Plantel, ya que solo se renovaron alrededor de 200 becas para este plantel, luego de reconocer que estaba con “cero” becas, y al lograrse incluir en esta primer entrega del 2020, se benefician a 466 alumnos, con lo que se logran cerca de 700 beneficiados con las Becas Benito Juárez del programa "Jóvenes Escribiendo el Futuro".

El Tecnológico de Zacatepec no estaba contemplado lastimosamente de los polígonos de pobreza que están mal trazados no estaba considerada esta escuela en Cuautla se entregaron más de 2000 y en este instituto tecnológico estaba con 0bk afortunadamente logramos la gestión y no vamos a cejar hasta que todos los estudiantes tengan su beca

Entrevistado al respecto el delegado federal, Flores Cervantes reconoció que tras intensa gestión se logró incluir y entregar este día las primeras becas, ya que no estaba contemplado este beneficio de acuerdo a los polígonos de pobreza.





VIDEO || Entregan becas “Benito Juárez” en el Tecnológico de Zacatepec