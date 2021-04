[Emprende y Emplea] No existe una fórmula para el éxito: Magüis Sosa

“No hay fórmula para el éxito, la vida se trata de experimentar”, así es como María Luisa “Magüis” Sosa logró contar con su propia agencia, convirtiéndose de una de la empresarias más importantes de México.

Cómo una mujer auténtica, sensible , creativa y social es como se reconoce María Luisa “Magüis, quien desde pequeña, cuenta, visitaba el estudio de grabación con su mamá, Lolita Ayala. “Siempre me interesó la industria del entretenimiento pero más el detrás de cámaras . Después tuve varios trabajos como freelance y ahí es donde más me interesó el entretenimiento y los medios”.

Sin embargo su esfuerzo, perseverancia y sobre todo disciplina, la llevo a contar con su propia agencia creativa, pero para ello tuvo que pasar por obstáculos, sin embargo, dijo, el haber tenido la experiencia de trabajar en otras agencias y proyectos, la hizo ver que siempre quiso ser independiente, y así fue como decidió emprender.

Pero para ello tuvo enfrentarse a situación difíciles, como todos aquellos que deciden emprender, sin embargo, se debe su constancia la llevo a estar hasta este lugar.

“Pues mi estatus en Estados Unidos cómo inmigrante y el tener que luchar más que todos porque muchas veces no te quieren patrocinar las compañías, es por lo más difícil que me he tenido que enfrentar. En este momento me encuentro en ese proceso”.

A lo largo de estos años, Magüis también ha trabajado en el empoderamiento femenino y en el impulso a las causas sociales, lo cual para ella ha sido importante, sobre todo al tener el ejemplo y ser independiente y profesional además de tener una familia .

“Consideró cuando tienes los recursos y poder de comunicación es una obligación poder ayudar a crecer a muchas mujeres con potencial que no tienen una o un guía . También mi mamá me educó a ayudar a los demás y que mejor que haciendo un proyecto juntas”.

Para María Luisa Sosa Ayala el encontrar su nicho le ha costado mucho, además de que ha tenido que pasar varias etapas queriendo hacer diferentes “cosas porque soy una persona curiosa . He aprendido a seguir mi curiosidad y darme cuenta de mis talentos naturales y esa combinación me han llevado a donde estoy ahora . De todo aprendes en esta vida y hay que saber utilizar tus herramientas muy bien”.

Finalmente el mensaje para aquellas personas que buscan emprender hoy en día un negocio es el de que sean auténticos y honestos consigo mismos, con sus valores , objetivos y su propósito . “Que además tengan un plan que los haga diferentes y sean consistentes con su trabajo . No hay fórmula exacta, la vida se trata de experimentar”.