Leslie Quevedo, microempresaria en la lucha de la igualdad

Desde muy pequeña Leslie Quevedo Sánchez tuvo el interés y vocación por dedicarse a cuidar el estilo y la imagen, a tener su salón de belleza, ser su popia jefa y poder dedicar su tiempo para estar cerca de sus hijos.

La microempresaria tiene aproximadamente nueve años dedicándose al estilismo, a muy corta edad tuvo sus primeros pininos con sus muñecas, quienes, refirió, sufrieron las consecuencias. Durante muchos años laboró en un salón de belleza aunque siempre tuvo la intención de tener un negocio propio.

“Realmente ya tenía mucho tiempo planeándolo precisamente por cuestiones de mi hijo, no tenía mucho tiempo con él, aquí se me facilitó mucho más, en especial con mi otra niña chiquita, es más fácil”.

Al dejar su trabajo en el salón de belleza decidió ofrecer sus servicios a domicilio, lo cual fue de gran éxito al contar con clientes ya establecidos y recibir publicidad de boca en boca, unas tres o cuatro veces por semana tenía citas, lo que le daba la facilidad para organizar su tiempo y dividirlo para estar con sus hijos.

Sin embargo, hace casi un año volvió realidad una de sus metas en un momento que podría considerarse nada idóneo en medio de una pandemia global, su salón de belleza “5th Avenue Studio” ubicado en la colonia de Acapantzingo en Cuernavaca. Leslie Quevedo Sánchez no se dejo vencer y al contrario decidió emprender.

Su esposo fue una de las tantas personas a quienes por la contingencia sanitaria les descontaron parte de su salario, esto se tradujo en serios problemas para la familia, fue así ante una necesidad que Quevedo Sánchez decidió convertir su oficio en un negocio sin descuidar a sus hijos, punto fundamental para poner su salón de belleza.

“Me gusta, me siento orgullosa porque es algo que me costó mucho aunque sea chiquito o austerito es algo que digo “ya es mío”; es estresante el sentido de trabajar para alguien porque tienes que cumplir un horario, si tu niño se te enferma es difícil que te dejen salir, entonces es mejor así, aquí soy la dueña de mi tiempo, si me surge algo yo cierro y me voy y nadie me dice nada”.

Uno de los grandes retos que ha tenido que enfrentar al tener su propio negocio es la inseguridad y también las bajas ventas que se han registrado a raíz de la misma pandemia, “de repente hay mucha gente, de repente hay mucha, si me caen uno o dos cortes pero no es lo mismo”. Además, lo caro que llegan a ser los productos, puesto que Leslie Quevedo Sánchez ofrece calidad y los mejores artículos de belleza.

La microempresaria reconoció que si bien estar todo el día en un negocio es esclavizante son gajes del oficio y los beneficios que trae consigo son mayores, “a mí me gusta, esto es algo que realmente me desestresa, no lo veo como un trabajo tal cual es algo que me gusta y que no se me hace pesado precisamente porque es algo que me llena”.

“5th Avenue Studio” se encuentra abierto en un horario de 12 a 20 horas, de lunes a domingo. Para agendar una cita puedes ingresar al siguiente link:

https://www.facebook.com/5thavenuestudiobylesliqs/