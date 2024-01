Magistrado se defiende de investigación de Anticorrupción

Rafael Brito Miranda, magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, se defendió de las acusaciones en su contra por la investigación que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realiza por presuntamente incurrir en el delito de usurpación de profesiones.

El magistrado se pronunció sobre el tema este lunes 8 de enero en la sesión ordinaria del Pleno del TSJ; Brito Miranda señaló que son mentiras las acusaciones que se hicieron contra su persona a finales de 2023 e inicios de 2024.

“Alegan que estoy siendo investigado por una supuesta usurpación de profesiones, sin embargo, he de dar cuenta a la sociedad morelense, a quienes nos debemos quienes impartimos justicia, he de dar cuenta a mis compañeros trabajadores del Poder Judicial y doy cuenta a mis compañeros que esto es una calumnia como lo he antecedido”, expresó.

Brito Miranda aseveró que esto (las acusaciones) forma parte de una campaña de desprestigio en su contra; durante su intervención en la sesión ordinaria del TSJ, el magistrado mostró el título de su maestría por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“No se dejen sorprender por esta campaña de desprestigio que atenta contra la estabilidad y la autonomía de quienes ejercemos la jurisdicción, a la sociedad y a quienes he antecedido aquí está mi título de maestría y la cédula profesional la pueden consultar”.

De igual forma, se hizo un llamado para que las instituciones no atenten contra el Estado de derecho y la soberanía del Poder Judicial en Morelos.

“Hago un llamado para que las dependencias se dirijan bajo los rubros de la legalidad y dejen de atentar en contra del Poder Judicial y en este caso en contra de un magistrado”.

Por su parte, el magistrado presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, manifestó su solidaridad hacia su homólogo.

“Expresamos, como lo hemos hecho de manera pública, la solidaridad, a título personal, y como representante del Poder Judicial le expreso mi solidaridad para que prevalezca el Estado de derecho y se respete la independencia y soberanía de este Poder Judicial”, comentó Gamboa Olea.

Cabe señalar que recientemente el magistrado presidente del TSJ confirmó que existen al menos tres investigaciones en curso contra magistrados y jueces por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

En dichas declaraciones, Luis Jorge Gamboa aseguró que no metería las manos al fuego por nadie, pues señaló que cada integrante del Poder Judicial debe hacerse responsable de sus actos.









