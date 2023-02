Llama Obispo al Ejecutivo a reconciliarse con la Iglesia

El obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), Ramón Castro Castro llamó al Ejecutivo para que haya una reconciliación con la Iglesia, por el bien del pueblo.

Luego de que el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo rindiera su Cuarto Informe de Gobierno, Castro Castro fue cuestionado sobre la ruptura que pudo haber tenido la diócesis y el Ejecutivo.

“Empezaron bien y ahora cada quien por su lado, ojalá pueda haber una mejor relación, queda un tiempo para que podamos rectificar el camino, sobre todo por el bien del pueblo", explicó monseñor.

Castro Castro señaló que, los informes de los gobernantes son siempre sobre lo que realizaron en un año, sin embargo, la ciudadanía exige más y en diversos sectores, como seguridad, obras e infraestructura.

Monseñor dijo que, espera ver una mejora en los ámbitos de interés de la ciudadanía, ya que en Morelos hay mucho por hacer.

Castro Castro fue cuestionado sobre qué le hacía falta a las autoridades para mejorar; él respondió que les hace falta mucho amor por Morelos, puesto que no es suficiente con los resultados que dan.

"Bajo mi propia perspectiva, a todos nos hace falta querer a Morelos y trabajar por él", concluyó monseñor.

Esta no es la primera vez que Castro Castro solicita al Gobierno que actúe en beneficio de la ciudadanía, en el pasado hizo un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para reforzar la seguridad, señalando que la estrategia de “Abrazos, no balazos” no estaba funcionando.







