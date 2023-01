El 2022, año en que creció la violencia

Morelos cerró el año 2022 con mil 351 homicidios cometidos en los 36 municipios del estado, lo que significa 28 más muertes de las ocurridas en el 2021, cuando se registraron mil 323 asesinatos, de acuerdo con cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo Nacional.

Los meses más violentos debido a la comisión de este delito fueron octubre (139) y abril (138). El homicidio doloso ocupa el primer sitio con un total de mil 41 casos, mientras que el homicidio culposo alcanzó los 310 casos en 2022.

Otro de los delitos que ha ido al alza es el feminicidio, que se incrementó un 40 por ciento respecto al 2021, al cerrar con 32 casos el año pasado.

Sin embargo, según organizaciones civiles como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) esta cifra está por debajo de lo que ellos contabilizan, ya que para José Martínez Cruz, integrante de la CIDHM, en el año 2022 se cometieron 92 feminicidios.

Otro delito que tuvo un importante repunte el año pasado fue la violencia familiar. En 2021 se presentaron cuatro mil 938 casos, mientras que para el cierre de 2022 se contabilizaron cinco mil 205 hechos de violencia en las familias morelenses, lo que se traduce en un aumento de 267.

Aunque para las autoridades esta cifra podría no tomarse como un recrudecimiento de la violencia, sino que ahora es visibilizada a través de la denuncia.

Asimismo, el abuso sexual tuvo un aumento de 75 casos más respecto al 2021, año en el que se suscitaron 550 delitos de este tipo.

El robo en distintas modalidades también se incrementó, sobre todo en lo referente a vehículos automotores.

En automóviles pasó de dos mil 777 casos a tres mil 022, mientras que en el caso de motocicletas se incrementó en un 19.5 por ciento, pues en 2021 se dieron mil 118 casos y en 2022 se contabilizaron mil 337.

Respecto al robo en el transporte público colectivo también hubo un incremento, en 2021 se presentaron 90 casos, mientras que 2022 cerró con 101 casos, es decir, 11 casos más.

En cuanto al robo a instituciones bancarias se pasó de 21 en 2021 a 23 en 2022, si bien sólo se trató de dos casos más, se debe resaltar que estos actos son cometidos con mayor violencia, pues mientras que en 2021 solo se presentaron cinco casos con violencia, en 2022 subió a nueve.

Respecto de lo otros delitos que también fueron al alza se encuentran: Fraude, con mil 875 casos registrados en 2022; daño a la propiedad, tres mil 237; incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar pasó de 286 en 2021 a 339 en 2022; corrupción de menores se suscitaron 6 casos más en comparación con 2021 y cerró con 38, y el delito de trata, que en 2021 se dio cuenta de 3 casos y para el 2022 cerró con 8.

Piden replantear estrategia

Por lo anterior, tanto abogados como la iglesia han señalado, cada quien por su lado, la urgencia de replantear la estrategia de seguridad y dotar de más recursos a las policías estatal y municipales, aunado a foros por la paz y la escucha de propuestas ciudadanas para hacerle frente a la violencia.

MÁS PRESUPUESTO PARA LA SEGURIDAD

El abogado Ricardo Colorado consideró que el repunte en homicidios, con hechos que ocurren a cualquier hora del día y que sufren víctimas de diferentes edades e incluso personajes políticos, demuestra que no hay presencia en las calles de quienes deberían ser los encargados de prevenir los delitos.

Señaló que por meses, e incluso años, las autoridades encargadas han acusado falta de recursos para incrementar las filas policíacas, aunado al desinterés de las personas para ser parte de las corporaciones municipales o del estado debido al clima de violencia que se vive en la entidad.

“Hemos visto cómo alcaldes y hasta los encargados de la Comisión Estatal de Seguridad admiten que hay un déficit de policías en los municipios y el estado, y que muchas veces es por los bajos salarios; consideramos que deben analizar el brindar mejores prestaciones a quienes vayan a ocupar esos espacios, y capacitarlos para que así sea atractivo querer trabajar en estas áreas”, argumentó.

Asimismo, insistió, recuperar el tejido social es importante pero se construye con tiempo y no dará resultados de la noche a la mañana, por lo que se requieren acciones inmediatas, pues cada vez es más visible que la comisión de cualquier delito es fácil para los delincuentes.

“Sabemos que si bien la crisis de inseguridad que se vive es un problema social, también tenemos claro que se debe atender de mediano a largo plazo, pues la seguridad no puede esperar y se requieren acciones inmediatas y esas no vemos que se estén implementando; para ello deben lograr acuerdos tanto el Ejecutivo como el Legislativo y dejar a lado sus diferencias, dar los suficientes recursos a los municipios y estados que atienden a estas áreas, y no solo dar dinero para obras, buscando así mejoras para la próxima contienda electoral a favor de algunos partidos”, subrayó el litigante.

Dijo que es necesario que la población empiece a exigir cuentas y resultados, esto al señalar que aun cuando ésta sufre violencia ha sido pasiva y no ha pedido a sus autoridades acciones inmediatas.

Invitó a la ciudadanía a que se informe y pida un alto a la violencia, y que si los funcionarios no dan resultados a corto plazo se coloque a quienes sí podrán hacerlo.

FOROS POR LA PAZ

Por otra parte, el obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló que desde la iglesia se cuenta ya con un programa de proyectos concretos, como los foros y conversatorios, que aterrizarán en un congreso nacional en septiembre de este año.

Detalló que hay 80 foros, entre permanentes y transitorios laicos, donde tendrán seis temas para manifestar la sabiduría de la gente y esa experiencia del dolor ante el crimen y conocer qué es lo que proponen para atender la problemática.

“Luego se harán foros en las universidades, con empresarios y especialistas, para conjuntar toda la información y concentrarla en el encuentro nacional y de ahí creemos que vamos a aportar en algo concreto que viene de la raíz que está sufriendo la sociedad y lo que ellos proponen”..

Con esto, opinó, se podrá señalar a la autoridad basándonos con la experiencia que ha tenido la gente para que ellos tengan propuestas que puedan implementar y así generar paz.