Más de cien víctimas de violencia vicaria en Morelos: colectiva

Mildret Sainz, representante de Cam-Cai Colectiva de Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria en Morelos, reveló que son más de 100 las mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria luego de haber denunciado agresiones por parte de su pareja sentimental, lo delicado, señaló, es que la interrupción del desarrollo de los menores llega a tener consecuencias como depresión e intento de suicidios.

“Tenemos aproximadamente 150 casos detectados, pero los operadores no han podido hacer nada; los juzgadores todavía usan argumentos arcaicos como la alienación parental, todavía no hay un debido conocimiento del tema a pesar de que la Ley ya se aprobó esta no ha sido publicada por el Poder Ejecutivo”.

Hay casos en el Tribunal de Justicia del Estado que llevan más de 3 años sin poder resolverse como tal, mujeres cuyos hijos han sido sustraídos en más de 2 ocasiones sin que puedan evitarlo, algunos han sido llevados a otras entidades o fuera del país.

Existen casos alrededor de 250 a 300 los menores afectados separándolos de sus madres, “algunos de los daños que tenemos registrados en este momento, en infancias y adolescencia que estamos recuperando, tenemos infancias de menos 8 años ya con pensamientos suicidas, adolescentes de 14 a 15 años que ya fueron reintegrados con su madre y se vuelven a escapar de su casa y han andado rondando en la calle, han optado por tener una vida en la calle”.

Otros jóvenes y adolescentes llevan a cabo prácticas de autolesiones como “cutting”, así como el uso de sustancias nocivas. La violencia vicaria ha llevado a las mujeres a extremos como el agredir a su agresor “en Morelos terminó disparándole a su agresor, han terminado en suicido de la madres, en suicidio de la infancias”.



