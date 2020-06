Lamentan médicos irresponsabilidad de ciudadanos ante pandemia de Covid-19

La Asociación de Hospitales Privados y Profesionales de la Salud del Oriente de Morelos lanzó una campaña en donde participan médicos y enfermeras a fin de hacer conciencia a los ciudadanos sobre el peligro que representa el virus SARS-CoV2.

Arturo Cruz Mendoza, presidente de la asociación dijo que el objetivo de esta campaña es exhortar a la población a que se cuide, ya que la contingencia sanitaria aún no se termina.

Sin embargo, lamentó que haya mucha ignorancia, desconocimiento, arrogancia, indolencia e indiferencia por parte de la población ante este tema que ha cobrado la vida de miles de personas.





Hay gente que sigue sin creer que existe el Covid-19, pero hay otros que no les interesa contagiarse, morirse o ser portadores activos de la enfermedad, eso es lo que nos preocupa más

Cruz Mendoza informó que la campaña consiste en la promoción de spot en donde médicos y enfermeras piden a la población a que se cuiden y cuiden a sus familiares, y que entienda que el riesgo de contagio aun existe.

Se le está pidiendo que no salga de sus casas, y que no visiten a sus familiares que están dentro de la población en riesgo, pues hasta que no cae un familiar es cuando empiezan a creer, pero lo lamentable es que al final culpan al médico.













Cabe recordar que las clínicas privadas de la región oriente siguen sin atender a paciente Covid, esto debido a que no se cuenta con la capacidad para la atención en terapia intensiva o intermedia.

Acordamos con el secretario de Salud que cuando llegue un caso sospechoso de Covid se envíe al Centro de Salud para que les le aplique la prueba, y posteriormente se canalice a la institución que le corresponda, ya sea Hospital General, ISSSTE o IMSS

Sin embargo, lamentó que siga haciendo por parte de la gente ignorancia, indolencia e indiferencia, pues hasta que no cae un familiar es cuando corren al hospital, queriendo que el médico lo salve, cuando ya no se puede hacer nada.