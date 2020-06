Así debes caminar por las calles para evitar el Covid-19

Este lunes inició la campaña “Transita por la Derecha” en el primer cuadro del Centro de Cuernavaca.

El fin es concientizar a la gente de mantener la sana distancia y evitar el contraflujo de personas en las aceras, para disminuir, así, el riesgo de contagio de Covid-19.

Así lo informó Armando Nava Sánchez, titular de Seguridad Pública durante la sesión del Comité Municipal de Contingencia de Covid-19 (CMCC-19).





Cortesía | Ayuntamiento de Cuernavaca





En boletín de prensa, se explicó que además de esta campaña, se dará seguimiento a los operativos en colonias, supervisión de los protocolos en comercios y establecimientos de servicios; asimismo, la aplicación de medidas higiénicas en el transporte público.

Estas acciones se mantendrán durante las próximas dos semanas que restan del plazo de prueba de los 21 días a que está sometida la reactivación comercial y de servicios en Cuernavaca.





En tanto, el titular de la subsecretaría de Protección Civil (SPC) Gonzalo Barquín Granados informó que seguirá la campaña casa por casa en las colonias detectadas o sospechosas de presentar casos de Covid-19, a fin de orientar a las familias para detener la dispersión familiar y comunitaria del coronavirus.

Además, se reiteró que no hay reactivación para negocios no esenciales, entre ellos escuelas de futbol, karate, Tae Kwon Do y similares que impliquen contacto persona a persona, ya que se manejan con los mismos criterios de los planteles escolares.





… Como se recordará en el anuncio de la reactivación económica, hecho el pasado lunes 22 de junio, el alcalde Antonio Villalobos aclaró que, sin pasar por encima de la Constitución General de la República ni preceptos de Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Cuernavaca ejercerá sus facultades administrativas para regular, tanto la actividad comercial, como el flujo de personas en la vía pública.