La UAEM pide rescate, otra vez; no tiene para aguinaldos

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicitó apoyo, tanto al gobierno federal así como al estatal, para que se le otorguen recursos por un monto de 250 millones de pesos y con ello librar el pago de aguinaldos del personal, así lo informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

"Para el aguinaldo estamos inciertos, le estamos solicitando al gobierno federal y estatal el recurso extraordinario de aproximadamente 250 millones de pesos, 50 por ciento federal y 50 por ciento estatal, vamos bien en las gestiones", dijo.

La UAEM no puede obtener dicho recurso porque no hace cobros por inscripción y no tiene forma de allegarse de más fondos.

"La universidad, con todas las economías y el plan que hemos implementado, ha logrado ya pagar salarios, pero ahora lamentablemente con el déficit que tenemos no alcanza para el aguinaldo", comentó Urquiza.









Hay confianza en lograr ampliación presupuestal

Señaló que esperan se les brinde el recurso para evitar conflictos con la comunidad educativa y celebró que en el paquete económico 2023 exista la posibilidad de que al gobierno estatal incluya en su propuesta un incremento para los recursos a la UAEM, por lo que la expectativa es que también los diputados realicen ese análisis y den el respaldo.

Urquiza confió en que si este aumento se lleva a cabo la universidad pueda tener una mayor estabilidad económica, además de que el poder Ejecutivo aceptó un un compromiso con la UAEM, el cual consistió en elevar un poco más el porcentaje que por ley les corresponde.

Agregó que esperan que las diferencias en el Legislativo no impidan llegar a los acuerdos necesarios y hacer un análisis y aprobación del paquete económico 2023, para no quedarse con el mismo presupuesto, ya que ello significaría de nuevo un problema para hacer frente a los compromisos.

"Para el año próximo estaría más o menos el equivalente al 2.9 %, lo que le correspondería a la universidad, esperamos que sea aprobado,y que no quede como el año pasado, y se apruebe para el 2023 y nuestra universidad tenga un mejor presupuesto, yo digo que vamos bien", apuntó Urquiza Beltrán.













