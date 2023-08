Juanita Guerra también es víctima de guerra sucia

La diputada federal Juanita Guerra Mena señaló que es objeto de una guerra sucia en su contra, ello al señalar que falsamente es acusada de un adeudo el cual se pagó en tiempo y forma.

Recientemente un arquitecto declaró que fue contratado para realizar arreglos a la casa de la diputada y acusó que no recibió el pago de sus honorarios. Ante ello, la legisladora indicó que la persona que le acusa miente, además de que exhibió imágenes que violentan su privacidad.

Mediante un comunicado, Guerra Mena sostuvo que se trata de una campaña negra, que solo busca difamarla.

“Puedo sostener que detrás de esta campaña negra, que es un intento de desprestigio y acusaciones sin sustento que no estoy dispuesta a tolerar, están quienes no saben gobernar, abusan de su función y mantienen hoy a nuestra ciudad sin orden, con alta inseguridad y violencia que nos afecta gravemente a los buenos ciudadanos”, mencionada en el texto difundido.

Aseguró que es una clara agresión hacia su persona que puede catalogarse como violencia política y de género, pues las declaraciones que se hacen son con dolo y alevosía

Dijo que es respetuosa de las instituciones y de la ley, y por ello emprenderá las acciones legales que corresponde:

“Yo siempre seré respetuosa de las instituciones y de la ley, razón por la cual, he iniciado las acciones legales correspondientes en contra de quienes me agreden, calumnian e imputan hechos falsos. A ellos les digo: no me amedrentan ni sus acciones, ni sus amenazas”, se puede leer en el comunicado.

La legisladora federal indicó que es firme en sus convicciones y por ello continuará con su labor con responsabilidad, compromiso y valor, para impulsar acciones en favor de la paz en el estado.





