Jóvenes recurren a la medicina alternativa por salud mental

Cada vez es más común que los jóvenes recurran a la medicina alternativa para disminuir episodios de ansiedad y estrés y cuidar de su salud mental, comentó Arturo Castro, especialista en esta rama. A la semana atiende por lo menos a 10 personas y la mayoría piden asesoría para tratar estos asuntos personales.

"El estrés genera un desgaste impresionante que ataca principalmente a los riñones" detalló.

Las nuevas generaciones y los adultos están sometidos a mucha presión desde laboral hasta familiar. Para tratar estos padecimientos existen varias técnicas como caminatas, meditación, uso de té y plantas medicinales, masajes, acupuntura, entre muchas otras.

"Me he encontrado con que muchos jóvenes también están interesados en aprender todo este tipo de prácticas, yo creo que la medicina tradicional no se está perdiendo, al contrario".

Reconoció que el funcionamiento de estas técnicas dependerá también de la disposición del paciente; el estrés y la ansiedad también disminuyen con actividad física e incluso ciclos del sueño adecuados.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala que ejercicios de relajación, un estilo de vida saludable, más la intervención psicológica y médica, son de las prácticas más utilizadas y efectivas para reducir la ansiedad o estrés. Estas actividades practicadas de forma habitual en conjunto, contribuyen a disminuir la tensión muscular y mental llevando al paciente a sentir paz y armonía.

La Secretaría de Salud en Morelos reconoce que hasta el 20 por ciento; los niños, niñas, adolescentes tienen la probabilidad de desarrollar trastornos como la depresión y ansiedad, mientras que el 28 por ciento ocurre en adultos.







