José Manuel Saldaña, un ejemplo de superación

Tras un accidente que transformó su vida a los 31 años, José Manuel Saldaña Andreu no solo enfrentó los desafíos físicos de la discapacidad sino también los obstáculos sociales y laborales que esta conlleva. Sin embargo, lejos de dejarse vencer, Saldaña ha emergido como un ejemplo de superación y éxito académico, completando su licenciatura y, recientemente, su maestría.

El accidente que lo confinó a una silla de ruedas no detuvo su ímpetu por aprender y crecer profesionalmente:

"Después del accidente, me puse las pilas... aparte de hacer deporte, me puse a estudiar. Aposté por el desarrollo y me puse a trabajar", recuerda Saldaña, quien ahora es psicólogo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El compromiso de Saldaña con la educación va más allá de su propio desarrollo personal. Como vocero de la Asociación para el Desarrollo Productivo A.C. (Adepac), Saldaña intentó que las autoridades volteen a ver a las más de 20 mil personas que viven con discapacidad en Cuautla.

"Lo que pasa es que no nos ven tanto porque no salimos... pero sí somos una cantidad grande y muchos se esconden", señala.

Sin embargo, en su búsqueda de mejorar las oportunidades para las personas con discapacidad, enfrenta desafíos continuos. Aunque la labor de Adepac está centrada en gran parte en señalar las acciones que hacen falta para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de la región, José Manuel siente que la respuesta del gobierno es insuficiente para reconocer y aprovechar el potencial de las personas, muchas de las cuales están altamente capacitadas.

Lee también: Del salón de clases al espacio: ¡Morelos en Marte!

A pesar de los desafíos, Saldaña ve su situación con una perspectiva positiva y alentadora.

"Mi vida mejoró en muchos aspectos. Te vuelves una persona más analítica", explica. Su historia no solo es una de superación personal sino también un llamado a la acción para la sociedad y el gobierno:

"Tenemos que seguir preparándonos, estudiar, capacitarnos. Nosotros también tenemos que poner algo de nuestra parte".