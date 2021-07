José Luis Urióstegui llama a resolver la crisis de la basura en Cuernavaca

El alcalde electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, llama al presidente municipal en funciones Antonio Villalobos para que atienda la problemática social que se desató por la operación del relleno sanitario de Loma de Mejía.

Desde esta semana, vecinos de diversas localidades de Temixco cerraron el paso a camiones de basura que acudían al relleno de Loma Mejía de Cuernavaca, por lo que las unidades intentaron pasar por la zona norte de la capital del estado, pero también se lo impidieron habitantes de la zona.

Al respecto, José Luis Urióstegui comentó que la gente está muy molesta, ya que hay varios grupos de personas aledañas a las calles por donde transitan los camiones, y ambientalistas que señalan que Loma de Mejía de no estaba desde un principio preparado para recibir desechos orgánicos que producen lixiviados y el riesgo es que sigan filtrando al subsuelo y contaminando los mantos freáticos.

“Yo le diría al presidente en funciones que resuelva el tema, esto acaba de surgir hace unas semanas, antes no se daba porque la basura se llevaba a Cuautla, un tiradero con mejores condiciones. No estoy a favor de uno u otro, simplemente que si hoy la queja es que si hay un daño al medio ambiente y antes no existía esa queja es porque no existía esa afectación”, expresó.

José Luis Urióstegui indicó que ha dialogado con muchas personas interesadas en muchos temas, pero sin duda tendrá que hacer foros de consulta y análisis en los próximos meses para que las personas que quieran abordar asuntos trascendentes para Cuernavaca tengan oportunidad de plasmarlos.

“Nos sirva de antecedente, de anteproyecto al Plan Municipal de Desarrollo y planeamos el desarrollo de la ciudad a 20, a 30 años, tocando a profundidad cada uno de estos aspectos”, dijo.

Será el próximo 4 de agosto cuando vecinos de diferentes localidades de Temixco, como de Santa Úrsula tendrán una reunión con representantes de la empresa Tridesa.

A principios de año dejaron que transitaran por la zona, acordando que máximo serían 15 camiones al día, y al final fueron 40 que dejaban basura y lixiviados, provocando que adultos y niños presentaran constantemente enfermedades gastrointestinales, es por ello que bloquearon definitivamente su paso.