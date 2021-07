Tiradero de basura es legal: Antonio Villalobos

Los vecinos de las colonias aledañas a la avenida Subida a Chalma, al norte de Cuernavaca, se inconformaron de nueva cuenta por el flujo de camiones recolectores de basura hacia el relleno Sanitario de Loma de Mejía del ejido de Santa María, bloqueando el paso a los vehículos de carga a la altura de la colonia Lomas Tetela y exigieron el cierre definitivo del tiradero.

Pese a ello, el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, aseguró que Loma de Mejía seguirá siendo el lugar donde se depositarán los desechos, además de refrendar su decisión de que la concesión del destino final de la basura la tendrá la empresa "Trideza".

Inicialmente, los manifestantes se habían colocado en la glorieta que se encuentra al principio de esa vía, en la colonia Lomas de Atzingo, pero los operadores de la empresa "DKDA" lograron evadirlos tomando otras rutas hacia el basurero, así que con pancartas se reubicaron para impedir el acceso.

"Nosotros no sabíamos que ese tiradero seguía funcionando y estamos haciendo un llamado a la población para que se una porque este no es un relleno Sanitario, es un tiradero a cielo abierto y hay una investigación que hizo el doctor Raúl Garcia Barrios que realizó en el año 2008 sino mal recuerdo y determinó que el tiradero no es viable para recibir la basura de toda la ciudad de Cuernavaca", aseguró Pilar González, de Lomas Tetela.

Detalló que el acuerdo que se había hecho con las autoridades para permitir el paso de los camiones solo por algunos días se vino abajo debido a que ellos creen que el traslado de los vehículos por Subida a Chalma será constante y no temporal, aunque los vecinos aseguraron que su mayor preocupación no es la vialidad, sino el impacto ambiental que ese tiradero representa para los habitantes de la capital del Estado.

"Lo más importante para nosotros es que ese tiradero se cierre por el daño y perjuicio que representa por el estudio que se hizo. Pero además hay un conflicto entre el Ayuntamiento, el ejido de San Antón y el de Santa María".

Durante un recorrido que hizo El Sol de Cuernavaca se pudo constatar que el relleno se encuentra ubicado en el límite con Temixco y su ubicación está alejada de las colonias aledañas a la avenida de Subida a Chalma, además no se apreció que fuera un tiradero a cielo abierto desde la parte frontal del lugar que administra la empresa "Trideza", aunque no se descarta que en la zona trasera exista acumulación de residuos.

El alcalde de Cuernavaca informó que el Cabildo aprobó mantener la concesión del destino final a la empresa "Trideza" debido a que cuenta con todos los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Afirmó que incluso cuenta con permisos y aprobaciones del Gobierno del Estado de las áreas ambientales y de Protección Civil (PC) y de autoridades Federales que regulan este tipo de empresas para su funcionamiento.