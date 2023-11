Incendio en Ciudad Chapultepec conmociona a vecinos

Tras el incendio en un domicilio de la colonia Ciudad Chapultepec en el municipio de Cuernavaca, vecinos expresaron su conmoción por el hecho que cobró la vida de cuatro mujeres, entre ellas una menor de edad y un hombre resultó herido de gravedad.

La señora Rafaela Miranda, habitante de dicha zona, contó a El Sol de Cuernavaca que alrededor de las 3:30 horas escucharon fuertes gritos provenientes del interior del domicilio, ubicado sobre la calle Agustín Melgar, sin embargo, poco pudieron hacer pues el inmueble se encontraba en llamas.





Desde hace varios años conocía a la señora Carmen, dueña de esta propiedad y una de las víctimas de estos lamentables hechos.

“Conocí a la señora María del Carmen y su nieta discapacitada. Fue a las 3:00 que empezaron a dar de gritos y pues salimos a ver todos, pero la verdad era algo siniestro porque el portón estaba al rojo vivo y ya no se podía ingresar”, mencionó Rafaela.

Carmen era reconocida por fabricar y vender uniformes, ya que surtía a diferentes escuelas de Cuernavaca, además se dedicaba a la preparación de niños Dios cada 12 de diciembre.

“Sí (era muy conocida) porque ella surtía uniformes a casi todas las escuelas de Cuernavaca, vende ropita de niño Dios, restauraba niños, vendía velas, cirios para el 12 de diciembre“, externó.

Rafaela se dijo consternada, al igual que el resto de habitantes de la colonia.

“Nos sentimos muy mal, no no la creemos, yo entré a mi casa y salí hasta ahora que ya se llevaron los cuerpos, pero es de verdad alarmante porque no nos esperábamos esa tragedia tan fea, tan consternante para todos”, externó.

Los cuerpos de cuatro mujeres fueron rescatados del inmueble, así como Alfredo quien fue trasladado a la clínica 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El jefe de bomberos de Cuernavaca Rubén Castañera refirió en conferencia de prensa que a las 4:20 ingresó la llamada de alerta y tuvieron una respuesta de entre 3 y 4 minutos para arribar a la zona del desastre.

“Lamentablemente a las 4:20 entró una llamada diciéndonos que había un incendio en una casa, al arribar ahí al lugar procedimos a sofocar el incendio, hacer la remisión obviamente porque ya había mucha tela amontonada y terminando se hizo recorrido”, mencionó.

Conmocionados se dijeron vecinos tras el incendio que arrasó con una vivienda donde se encontraban cinco personas, cuatro de ellas perdieron la vida al interior, incluida una menor de edad, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades

Fueron casi tres horas de labores para sofocar las llamas y remover el material; para realizar dichas acciones tuvieron el apoyo de Protección Civil del municipio de Jiutepec, además de una ambulancia otorgada por autoridades de Temixco.

Más tarde llegaron al lugar los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias correspondientes en el domicilio; hasta el momento las causas que originaron esta tragedia no son reveladas.

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos sin vida de las víctimas, mientras que el inmueble fue asegurado por la FGE para continuar con las investigaciones.

Las y los vecinos de la zona compraron veladoras y las prendieron afuera del local donde se vendían los uniformes.