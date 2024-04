IMSS Zacatepec dificulta el acceso a personas con discapacidad

En el Hospital General de Zona con Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Zacatepec, el acceso a las personas con discapacidad se ha vuelto difícil, ya que los automóviles o taxis no tienen permitido ingresar a la explanada, por lo que las personas deben caminar desde la carretera, la cual se encuentra en malas condiciones con baches y escombro.

Sobre esto, una de las derechohabientes comentó: "No sabemos a qué se debe esto, pusieron cadenas y nos mandan por la rampa... hay que bajar y subir, algo que es muy complicado".

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades del IMSS Zacatepec a atender este problema, e incluso pidieron empatía con las personas con discapacidad, pues su movilidad por la zona se complica por las restricciones.

Local Derechohabientes del ISSSTE en Jojutla piden medicamentos

"La otra vez llegué con mi familiar en un taxi y le pedí que me dejara en la explanada. El policía no lo dejo pasar porque ya no era entrada y se negó a quitar las cadenas. Nos dejó en la parada del colectivo, porque tampoco hay espacio para los discapacitados y tenemos que pasar entre los baches y las piedras. Se nos complica", comentaron.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Por último, otro de los afectados refirió lo siguiente: "Hay que bajar por las rampas con el riesgo de que con la pendiente se nos vaya la silla de rudas, y el paciente se estampe con la pared. Se tienen que 'torear' a los carros para pasar la carretera".