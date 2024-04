IEBEM niega a joven con discapacidad la oportunidad de estudiar

Graciela Ramírez Ruiz, madre de Diego un joven con discapacidad intelectual, denunció que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) le niega la posibilidad de ser inscrito a la secundaria para continuar con sus estudios, a pesar de los amparos a favor de la familia.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

El organismo argumentó que Diego tiene 18 años y no podría ser integrado, por lo que, propuso llevarlo al Centro de Atención Múltiple (CAM).

Sin embargo, Graciela explicó que su hijo tiene el nivel intelectual de un adolescente de 13 años, por esa razón buscan inscribirlo al nivel educativo básico. Además de que nunca ha estado en escuelas para personas con discapacidad.

“El asunto es pedirle al IEBEM que le dé la increpación y que acate el mandato judicial que tiene para que se le inscriba a Diego en un plantel privado, en donde hay todos los medios y personal capacitado para esto”, indicó la afectada madre.

Graciela Ramírez acusa al IEBEM de negar la posibilidad de estudiar a su hijo con discapacidad, a pesar de existir un amparo federal de por medio



📹 Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavacahttps://t.co/ITjMlHVBtV pic.twitter.com/NpT3G7wS4x — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 1, 2024

IEBEM ya recibió multas económicas por este caso

Por incurrir en el desacato de la orden judicial, el IEBEM recibió dos multas de 50 y 100 UMAS de más de 16 mil pesos; y está en vías de recibir el tercer apercibimiento por no otorgar el documento de excepción a Diego.

“Le están negando la educación y el primer señor que me recibió en el IEBEM me dijo que le hiciera como quisiera y otra persona me dijo que lo llevará a los CAM, que son los Centros de Atención Múltiple, que yo valoro mucho y que hacen una labor loable, pero no es lo que quiero para Diego porque él ha evolucionado por ser un niño integrado”, agregó.

Graciela continuará por la vía jurídica y buscará el apoyo de Derechos Humanos para resolver la situación, ya que estas acciones contraponen lo establecido a la "Nueva Escuela Mexicana" sobre una educación incluyente.