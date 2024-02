IMSS garantiza servicios de Urgencia y Hospitalización este 5 de febrero

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos informó que este 5 de febrero, día de asueto, brinda servicios con normalidad en las áreas de Urgencias y Hospitalización.

En un comunicado de prensa, el IMSS precisó que durante este día festivo, se mantendrán guardias en las áreas hospitalarias y quirófanos, operando con actividades regulares.

El Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1 en Cuernavaca, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 5 en Zacatepec y el HGZ/MF No. 7 en Cuautla ofrecerán servicios de urgencias las 24 horas.

Los derechohabientes que requieran atención médica de urgencias durante esta fecha pueden acudir a las siguientes Unidades de Medicina Familiar (UMF), que brindarán atención médica continua (urgencias) las 24 horas:

UMF No. 3 en Jiutepec

UMF No. 4 en Jojutla

UMF No. 24 en Yecapixtla

UMF No. 23 en Civac.