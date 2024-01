Hugo Eric Flores del PES desiste de la candidatura presidencial

El dirigente de la organización Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, desistió de la candidatura independiente a la presidencia de la República.

A través de un comunicado, Hugo Eric Flores respondió a publicaciones periodísticas en las cuales se aseguraba que por falta de apoyo ciudadano no seguiría en la búsqueda de la candidatura independiente.

Aclaró que sí inició el procedimiento para ser candidato a la presidencia de la república, pero después de una plenaria nacional con las dirigencias de los 32 estados, realizada en la ciudad de Tlaxcala el primero de octubre, decidió no participar en el proceso electoral a través de esta vía.

El 31 de octubre de 2023 desistió y además aclaró que nunca realizó alguna acción para buscar firmas ciudadanas para alcanzar la candidatura independiente para representar el Ejecutivo Federal.

Aseguró que desde el 31 de octubre envió un oficio al Instituto Nacional Electoral (INE) para notificar de manera formal su desistimiento.

Por lo tanto, agregó que no se puede afirmar que no obtuvo el apoyo ciudadano porque no realizó el procedimiento de recolección de firmas, y añadió que sí cumplió con todas las medidas de fiscalización que le pidió el INE.

Flores Cervantes refirió que actualmente el PES cuenta con 16 registros a nivel estatal y que está trabajando en otros estados para conseguir más registros como partidos locales para las elecciones locales y federales.

Finalmente, comentó que próximamente hará un anuncio de importancia nacional.