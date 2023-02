Alberto Capella y Hugo Eric Flores pronostican pronta justicia para Morelos

“En eso sí coincido con Capella, la justicia va a llegar algún día, solamente es cuestión de ser pacientes, porque hay quienes tenemos la conciencia tranquila y hay ‘otros’ que no duermen, porque siguen actuando de manera alevosa, haciendo uso del poder temporal que tienen”, señaló el presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes en entrevista para El Sol de Cuernavaca.

Flores Cervantes habló sobre la reunión que sostuvo con el excomisionado de seguridad pública de Morelos, Alberto Capella y reiteró su postura acerca de que, el jefe del Ejecutivo estatal es el “máximo generador de violencia en Morelos”.

Sin embargo, descartó que se conforme un frente en contra del Gobernador, a quien acusó de despedir de manera injusta a trabajadores que siente son cercanos a él.

“Yo no estoy pensando en un frente, yo me voy a reunir con todas las personas que estén interesadas en conocer mi opinión, en saber qué es lo que yo pienso respecto al Gobierno”.

Sobre el encuentro entre Flores Cervantes y Capella

Flores Cervantes señaló que, el encuentro fue sugerido por un amigo en común, luego de que no se habían reunido en varios años.

En la reunión trataron temas sobre la situación política del país en general, así como del estado de Baja California, en específico de Tijuana, lugar en donde radica el exmando policiaco.

Además, hablaron sobre las declaraciones que Flores Cervantes dio en Cuernavaca el mes pasado, en las que se deslindó del Gobernador y por primera vez lo calificó de ser el principal generador de violencia.

“Básicamente estaba interesado (Alberto Capella) en saber qué me había motivado a realizar esas declaraciones... al fijar mi posicionamiento sobre el Gobierno de Cuauhtémoc Blanco”, externó.

Flores Cervantes dijo que, por el perfil de Capella, el tema de seguridad fue inevitable abordarlo desde la óptica de su informe de actividades, en el cual, consideró que el jefe del Ejecutivo no abordó las cifras reales de varios delitos en la entidad.

“Nosotros estuvimos hablando de su ‘no informe’, porque no informó de todos los feminicidios, no informó de todos los homicidios, no informó de todos los fraudes, no informó de la manera en que ha despilfarrado los recursos públicos. Su información, su informe era como para morirse de la risa”, mencionó Flores Cervantes.

Añadió que Capella le hizo observaciones “muy interesantes” con respecto a las cifras, comparando la inseguridad que se vivía en el Gobierno de Graco Ramírez y sobre cuál es la situación actual con Blanco Bravo, pues dijo que de compararse sus estadísticas, la situación sería muy dramática en cuanto al aumento de delitos en la entidad.

“Me señalaba algunas cosas bastante interesantes con respecto a la administración anterior y cuando llegó este Gobierno, nosotros considerábamos la situación de seguridad dramática, pero ahora él tiene unos datos comparativos bastante interesantes. Él utilizó una expresión muy interesante: La huella digital finalmente terminan siendo los datos duros, las estadísticas”.

Por último, señaló que fue una charla de reencuentro de muchos años sin coincidir, más que se estuviese “cocinando algo”, y externó que no cambiará su postura con respecto al actual Gobernador de Morelos.