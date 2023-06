Hay riesgo de más derrumbes en Los Pilares: Urióstegui

Las propuestas de remediación para evitar más derrumbes en Los Pilares son complicadas y tardadas, indicó el alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui Salgado. Advirtió que la zona aún representa un riesgo para los que habitan en Los Pilares, ya que el reblandecimiento de la tierra provocaría de nueva cuenta un derrumbe y afectar a los vecinos que se niegan a salir de las viviendas pese a que Protección Civil (PC) les notificó su situación.

Es la inestabilidad del terreno lo que en este momento hace que el retiro de escombro en Los Pilares se frene y no se reanudarán hasta que los expertos en el tema tengan la certeza de que la seguridad de los civiles y trabajadores en la zona cero no peligra.

“No hemos tocado esa tierra para evitar un derrumbe de mayores consecuencias a la que se tuvo en septiembre del 2022. No es por falta de ganas, los técnicos nos han pedido no retirar el escombro ni iniciar otra serie de trabajos”, agregó.

El edil capitalino llamó a los vecinos a no ingresar a la zona ni mucho menos hacer trabajos por su cuenta, si bien la autoridad no se los puede impedir, pero es deber de PC advertir que la intervención en el terreno no es segura para nadie.

Urióstegui aseguró que comprende la preocupación sobre que hay en las familias por su patrimonio, no obstante la vida es lo más importante, y por esto les pidió paciencia en el tema ya que el Ayuntamiento y PC municipal considera soluciones al problema.

Seguridad En Los Pilares siguen cayendo rocas a 10 días del derrumbe

José Luis adelantó que dentro de las opciones que analizó junto a la Coordinación de Protección Civil del Estado, Pc de Cuernavaca y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras públicas, está la construcción de bardas altas de concreto y el rebajamiento del paredón en el Panteón de la Paz, sin embargo esto implicaría la reubicación de al menos 2 mil tumbas.

Destacó que cualquiera de estos dos escenarios no son simples y requieren de una amplio análisis técnico.

"No es una situación sencilla porque por la parte de arriba hay fosas y las soluciones van desde construir bardas altas de concreto hasta hacer rebaja de la tierra de la parte del panteón con una afectación de por lo menos 2 mil tumbas".

Por último, pidió a las familias que habitan en la zona cero desalojar sus viviendas para no exponer su integridad y recurren al albergue temporal que habilitó el Ayuntamiento de Cuernavaca en la Colonia Chipitlán para tener refugio: "apelamos a que entiendan que su vida corre un riesgo si hay un deslave mayor, deben de privilegiar sus vidas".

El pasado 14 de septiembre del 2022 el paredón que se ubicaba en la calle Bugambilias, en la colonia Los Pilares de Chipitlán se derrumbó y acabó con la vida de dos mujeres, cinco más resultaron heridos y varias casas afectadas por el material rocoso que cayó encima, además de los daños materiales que hubo en el Panteón de la Paz cuya pared colinda con la mina.