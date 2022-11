Desprendimiento de rocas sigue afectando a colonia Los Pilares

Este 14 de noviembre se cumplen dos meses del derrumbe en la colonia Los Pilares, en el poblado de Chipitlán, en Cuernavaca, el cual dejó como consecuencia dos viviendas completamente afectadas y tres personas fallecidas.

A través de un recorrido hecho por El Sol de Cuernavaca por la zona afectada, se observó que han sido los mismos vecinos quienes han iniciado con los trabajos de remoción de escombros, y es que pese a las recomendaciones de no meter maquinaria pesada, se optó por medio de carros de mano o mejor conocidos como "diablitos", retirar parte de las varillas y madera que están en la zona.

Cabe mencionar que en el lugar solo se encuentran los escombros de lo que alguna vez fue el hogar de alguien; sin embargo, el peligro sigue latente, puesto que los vecinos informaron que en la temporada de lluvias se pudo observar desprendimiento de rocas, que aunque no se registraron de gran tamaño, las rocas siguen cayendo en los domicilios cercanos.

Por ello, algunos colonos se han visto obligados a colocar otras bardas o reforzar las suyas, para que las rocas que se siguen desprendiendo no vayan a afectar sus viviendas, o poner en riesgo a más personas.

Asimismo, los vecinos comunicaron que las autoridades no se han acercado para dar a conocer la situación en la zona, que si bien sólo se les notificó del riesgo, no se han acercado para brindar alguna clase de apoyo o para el retiro de los escombros.

Uno de los vecinos señaló que debido a la construcción de una barda a las orillas de su predio, evitó que el derrumbe colapsara su hogar; “yo tengo una barda, la cual me costó hacerla hace mucho, sin embargo la alcanzó a tumbar, lo que yo le pediría a las autoridades es un crédito para material, o que donen lo demás, aquí hay arena y piedra, la mano de obra yo la pongo, pero denme material, con eso me daría más que servido”, nos compartió aunque no quiso proporcionar su nombre.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!