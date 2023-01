Hay menos giros rojos de los registrados en Cuernavaca: regidora

En Cuernavaca hay menos giros rojos de los que se tienen registrados, proponen al cabildo un ajuste en las categorías de éstos. La regidora Paz Hernández Pardo, miembro de la comisión de gobernación y reglamentos del municipio de Cuernavaca, mencionó que van a categorizar los giros rojos para lograr una división en esta denominación, y una mejor distribución.

La regidora señaló que el propósito es evitar que los números de permisos de giros rojos sean alarmantes y crecientes, ya que no todos los casos corresponden a bares, cantinas o discotecas.

"Ha sido una petición del alcalde para que se haga una revisión del giro rojo para poder dividir, ya que no todo el giro rojo son bares, dentro de la denominación tenemos las tiendas de conveniencia, supermercados y tierras de abarrotes que no precisamente representan que es un bar o un giro rojo cómo todos lo pensamos", explicó Hernández Pardo.

También expuso que en el municipio hay alrededor de tres mil licencias de esta índole, sin embargo, no todas pertenecen a bares, por eso se busca separar los comercios y prevenir que la capital morelense tenga una mala imagen.

"El objetivo es que podamos dar cuenta que Cuernavaca no está convertida en una cantina o bares, ya que hay restaurantes con venta de alcohol, pero que no nos genera un problema; queremos hacer una separación para demostrar que no es un exceso de lugares con venta de alcohol", dijo.

Para finalizar, puntualizó que con esta separación habrá mayor regulación en el tema de los negocios de alcohol clandestinos, una vez que se haga el estudio, el ayuntamiento tendrá que analizar cuáles establecimientos cumplen con las normas para vender alcohol.

De encontrar irregularidades se llamará a los negocios a apegarse a la ley, en caso de no acatar las indicaciones se llegará a la clausura.







