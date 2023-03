Guadalupe y Brenda promueven Lenguaje de Señas en Los Chocolates

Guadalupe Garcés es una joven con discapacidad auditiva que busca acercar el Lenguaje de Señas Mexicano (LSM) a la ciudadanía para que se comprenda mejor su mundo.

"No deberían existir intérpretes, quiero que seamos visibles y es importante el lenguaje porque me gustaría que las personas me pudieran entender", dijo Guadalupe a través de su intérprete, Brenda Vences.

Garcés afirma que el lenguaje de señas debería ser la segunda lengua de los ciudadanos mexicanos. Para ello, es necesario que las personas se formen desde la educación básica en las aulas. Brenda Vences, intérprete de Guadalupe, se siente orgullosa de poder ser la voz y los oídos de quien le enseñó el lenguaje.

"La mayoría de las personas no saben lengua de señas, lo que puede resultar discriminatorio y frustrante para aquellos que no pueden escuchar. Existe una gran necesidad y disposición por parte de las personas sordas para enseñar a quienes desean aprender su lenguaje, lo que permitiría a la población con discapacidad ser independiente", dijo Brenda.

La amistad entre Brenda y Guadalupe las llevó a comunicarse y aprender juntas. Brenda se ha dado cuenta de lo complicado que es para su amiga socializar y desarrollarse dentro de una comunidad que no tiene los conocimientos básicos para entender o saber por lo menos el abecedario.

Con la intención de mejorar la situación en el futuro, las dos jóvenes estarán impartiendo clases para principiantes de manera gratuita todos los sábados de marzo en el Centro de Desarrollo Comunitario "Los Chocolates", ubicado en la Carolina dentro del municipio de Cuernavaca. En estas clases se enseñará el abecedario, saludos, presentación personal y otras cosas básicas.

"El objetivo es que les llame la atención y aprendan. Es divertido hablar con señas, es un mundo y debemos incluir a quienes no tienen el oído para escucharnos", concluyó Brenda.