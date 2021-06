Gobernaremos con los ganadores: Cuauhtémoc Blanco

Ante la efervescencia postelectoral, el gobernador Cuauhtémoc Blanco lamentó que aquellos candidatos que no ganaron estén provocando los conflictos y atentando en contra de la seguridad de los trabajadores del órgano electoral. Lo más deseable, comentó, es que todos hubieran aceptado la voluntad de los morelenses.

El mandatario dijo que gobernará con los ganadores sin ver colores y siglas, y siempre apostando al desarrollo de Morelos.

A quienes no aceptan la derrota “decirles que tengan paz, cuando te toca perder simplemente saber reconocer quien ganó y quién perdió, no es conveniente hacer peleas porque es lamentable, pero sí me hubiera gustado que supieran reconocer a los ganadores”.

Ayer, el mandatario encabezó el abanderamiento a la delegación morelense que participará en los juegos nacionales Conade 2021. Desde el Centenario convocó a los jóvenes morelenses a dar lo mejor de sí en este y otros ámbitos de la vida.

Cuestionado sobre la situación tensa que se vive en varios municipios por el conteo de votos, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que dio instrucciones a los integrantes de la mesa de seguridad para la paz a que apoyarán a la instancia electoral local con la fuerza policiaca para garantizar la seguridad de las personas que hacían el conteo, "por eso, a quienes perdieron se les pidió que tuvieran prudencia; el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, incluso intercedió en varios de ellos".

Adelantó que una vez que el órgano electoral haya calificado la elección y reconocido a los ganadores, se habrá de sentar con ellos con el fin de trabajar de forma coordinada, porque lo más importante es el desarrollo del estado.

“Siempre lo he dicho, si trabajamos unidos los que gana son los morelenses”.

Respecto a los hechos en el centro de readaptación para menores, aceptó que es preocupante el hecho de que en el intento de fuga del hijo de “el Carrete” esté involucrado un custodio, por lo que se habrá de investigar más a fondo hasta dónde llegaron las complicidades.