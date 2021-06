Frenado, el transporte de turistas

El transporte de turismo es uno de los sectores que más se ha visto afectado desde la llegada de la pandemia, ya que muchas muchas personas dejaron de salir de vacaciones o a excursiones.

Al respecto, Josué Alfonso de la Torre García, representante de la agrupación Turismor, informó que el gobierno federal prácticamente abandonó a los pequeños grupos de transportistas de turismo en las diferentes entidades, desde hace más de un año.

Recordó que ante la mala situación que enfrentan, los mismos choferes optaron por recolectar recursos en las casetas y si bien, esto los ayudó en su momento, lo recaudado no es suficiente para que miles de familias vivan tanto tiempo. Además estas colectas se dejaron de hacer por diferencias entre los mismos choferes.

El entrevistado señaló que son entre cinco mil y siete mil choferes los que se dedican al transporte de turismo en Morelos, los mismos que aun que durante la pandemia no recibieron ningún tipo de apoyo o capacitación para poder seguir realizando su trabajo.

“Ya estamos en semáforo verde pero la situación no ha cambiado mucho pues la gente está empezando a salir más pero no como antes lo hacía o buscan salir de manera particular para tener el menor contacto posible con las demás personas, salen en sus vehículos y no se está contratando servicio de camiones de turismo”.

Josué Alfonso de la Torre García señaló que el gremio del transporte de turismo está preocupado ante la situación, pues no ven cuándo se pueda solucionar, además las deudas para los siguen incrementando.