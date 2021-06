Balnearios le apuestan al verano para recuperarse

A más de un año de la pandemia por Covid-19, en Morelos son pocos los centros acuáticos que poco a poco se van recuperando de la crisis económica en la que se vieron inmersos tras el cierre de las actividades no esenciales a principios de marzo de 2020.

En julio de 2020 el semáforo epidemiológico en Morelos avanzó, por primera ocasión, al color naranja, lo que permitía menos restricciones.

El número de contagios incrementó y el estado volvió al color rojo en diciembre, lo que generó que los balnearios nuevamente tuvieran que cerrar sus puertas.

De acuerdo con la Asociación de Parques Acuáticos y Balnearios del Estado de Morelos (APABAM), a principios de año muchos de los centros acuáticos estuvieron a punto de cerrar definitivamente ante el elevado gasto de operación.

En junio de este año, la entidad logró por fin llegar al semáforo verde, donde todas las actividades esenciales y no esenciales se pueden realizar al 100 por ciento, no así los balnearios, que, de acuerdo con la Secretaría de Turismo y Cultura, pueden operar sólo al 70 por ciento de su capacidad, no obstante representó un respiro para los empresarios del sector.

La Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos prevé que con las vacaciones de verano se logre un repunte económico en los 32 balnearios registrados ante el APABAM y la dependencia gubernamental.

Sin embargo, la titular Julieta Goldzweig Cornejo, reveló que a pesar de que Morelos se encuentra en semáforo verde desde hace un mes, el 30 por ciento de los centros acuáticos siguen todavía cerrados.

“Los balnearios en naranja estaban funcionando al 50 por ciento, ahorita pueden ya operar al 70 por ciento, no al cien, aún estando en verde. Sí hay balnearios cerrados y probablemente en verano se reactivarán”, refirió.

Pese a la crisis en que se encuentran los balnearios, el apoyo al sector turístico que ofrece esta dependencia es sólo la entrega de un distintivo de “anfitrión responsable”, para que la ciudadanía pueda verificar que sitios cuentan con todas las medidas sanitarias.

Hasta febrero de 2021, el APABAM tenía un padrón de 3 mil 600 empleados directos, pero se cree que a lo largo del año el número pudo verse reducido.