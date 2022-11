Fiscal y Gobernador descartan nexos con feminicida de Ariadna

El caso de Ariadna Fernanda ha puesto en entredicho la labor de la Fiscalía General del Estado con acusaciones por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre un encubrimiento de feminicidio, ante éstas declaraciones, el Fiscal del Estado Uriel Carmona Gándara, negó dar protección a presuntos implicados. Sentenció que todo señalamiento tiene que acreditarse.

“Debo decir con muchísimo respeto a la jefa de gobierno, a la fiscal de la Ciudad de México que es imposible que nosotros encubramos a alguien, puesto que desde que se inició la investigación de este caso, a partir de que se practicó por personal de la Fiscalía el levantamiento del cadáver tomamos 10 declaraciones entorno a personas que estuvieron junto con la víctima en la Ciudad de México y solicitamos intervenciones telefónicas y solicitamos a jueces federales datos para localizaciones de aparatos telefónicos”.

El Fiscal morelense negó conocer a Rautel “N”, quien se encuentra detenido por su presunta participación en el feminicidio de la joven, cuyo cadáver fue hallado por ciclistas el 30 de octubre en la carretera La Pera-Cuautla, en el municipio Tepoztlán, Morelos.

“No lo conozco y no sé quién es esta persona; sí estuvo dentro del territorio de Morelos y muy próximo prácticamente en la zona donde se dio el hallazgo del cadáver eso lo tenemos acreditado técnicamente”. Y añadió que todo lo que se tiene en la investigación realizada en Morelos será compartido con la Fiscalía de la CDMX.

Aseguró que en Morelos se tiene el mismo objetivo que su homóloga de la CDMX que es perseguir a los delincuentes.

“Tenemos el mayor de los respeto por la Fiscalía hermana de la Ciudad de México, sin embargo han tenido conclusiones apriorísticas, ellos no conocen la necropsia del equipo de la fiscalía y se han aventurado a descalificar el trabajo”.

Aseveró que el tema solo se aclarará ante jueces y tribunales y no hay razón, hasta ahora, para cesar a nadie.

“No hay razón para cesar a nadie, un dictamen pericial siempre está expuesto al escrutinio federal, a la revisión de las autoridades jurisdiccional que son las únicas competente para valorar si un dictamen pericial en cualquier materia tiene valor o no, y en ese sentido nos tendremos que someter a las resoluciones jurisdiccionales”.

Respecto de si siguen considerando si fue o no un feminicidio, Carmona Gándara respondió que no tienen bajo su competencia la investigación por ese delito, por lo que eso lo investiga la Fiscalía de la CDMX.

“Ellos ya ejercitaron acción penal, tienen personas detenidas; lo que tenemos aquí es resultado de una necropsia que se va a remitir a la Fiscalía para llegar al fondo de los hechos”.

El Fiscal dejó en claro que no dejará la titularidad de la dependencia, al referir que seguirá trabajando para perseguir a los responsables de los delitos que se cometen en Morelos.

Gobernador niega nexos con feminicida

Quien también habló sobre el tema del feminicidio de Ariadna, fue el Gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien rechazó estar implicado o brindar protección a alguien vinculado a este delito.

“Yo no le doy protección a nadie, y así te lo digo textual, si le avientan 80 años merecidos, porque no se vale lo que le hace a una mujer; así es que a mí no me involucren”.

Blanco Bravo aseguró que no ha tenido relación y no conoce a este personaje (Rautel). Lo que sí confirmó fue haber recibido una llamada el sábado (5 de noviembre) de parte del Fiscal y dijo que le hizo la misma pregunta que le hacen los reporteros.

“Si se los voy a decir a mi el Fiscal me marcó el sábado y la misma pregunta que tú me haces me lo dijo, además hackearon su celular”.

El mandatario se refiere a un audio, del cual el Fiscal aceptó tener conocimiento aunque descartó sea un dato corroborado legalmente, en el que se escucha una voz de hombre decir: “Cuauhtémoc Blanco nos va a echar la mano, que nos vayamos para allá y que saquemos el número de averiguación y que él mañana temprano va a hablar directo con el Fiscal”. El audio dura 26 segundos. En él, se escuchan las voces atribuidas a Vanessa “N” y un hombre, presuntamente Rautel“.

En este contexto, el Gobernador afirmó que no va a proteger ni a un familiar ni a un secretario y sentenció que “el que la deba que la pague, que les quede claro a todos. Y si es un tema político a donde tope”.

Uno de los que cobra mayor relevancia en este caso es el Congreso de la entidad, pues es a ellos a quien corresponde en última instancia remover al Fiscal del estado, siempre y cuando se presente la solicitud formal.

En este sentido, fue la presidente de la Junta Política y de Gobierno, Macrina Vallejo Bello, quien se pronunció a favor de que se investigué a Uriel Carmona.

Las investigaciones, dijo, tienen que cuadrar (refiriéndose a las necropsias) por el bien de la justicia.

Informó que hasta ahora de manera oficial no han recibido solicitud alguna por parte del Congreso de la Ciudad de México respecto al caso, sin embargo no descartó que el Fiscal sea llamado a comparecer ante los legisladores.

Respecto de una posible separación del cargo del Fiscal, Macrina Vallejo dijo que será un tema que se aborde en la Junta Política.

“No puedo yo en lo personal tomar la decisión de irse (el Fiscal) sino de lo que vayamos a determinar con mis compañeros”.

Con información de René Vega, Katy Cárdenas y Jessica Arellano