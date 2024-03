Falta de agua afecta 2 mil hectáreas de cultivo en 'El Rodeo'

Confirman que son 2 mil hectáreas que dejaron de cultivar por falta de agua en la zona sur poniente del estado de Morelos, de la zona de riego de la presa “El Rodeo”, dio a conocer el director del Campo Experimental del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Edwin Javier Barrios Gómez.

Debido a que el ciclo de lluvias pasado no logró la captación de agua suficiente, la zona de cultivos está en riesgo. Aunque se pueden encontrar cañas muy pequeñitas que no alcanzaron desarrollo, no habrá siembras ni habrá producción.

“Esperemos que el temporal venga mejor para este año y si no, seguiremos con estas cuestiones climáticas cada vez más delicadas, seguiremos sufriendo este desastre hídrico consecuencia del calentamiento global y las malas practicas en el manejo de los recursos naturales”

Las distintas presas que existen en Morelos tienen entre el 40 y 30 por ciento de capacidad, esto dificultades en el desarrollo del sector agrícola.

La presa el rodeo fue construida en 1936, siendo presidente de la república Lázaro Cárdenas del Rio, con una capacidad de 28 millones de metros cúbicos pero debido a constates fallas en el subsuelo, registro grietas y fuertes fugas, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) disminuyó la capacidad de almacenamiento a 18 millones de metros cúbicos para atender una zona agrícola de los ejidos de Miacatlán, Mazatepec, Coatetelco y la pequeña propiedad, correspondientes a una extensión de 2 mil hectáreas, aunado al servicio de agua para uso doméstico que se proporciona a familias del municipio de Miacatlán.