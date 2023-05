Existe riesgo de fuga del exalcalde de Cuernavaca; Fiscal Anticorrupción

Juan Salazar Núñez, fiscal anticorrupción en Morelos, aceptó que existe riesgo de fuga del ex presidente municipal de Cuernavaca, Antonio “N”, puesto en prisión domiciliaria desde el pasado 9 de mayo, tras el cambio de medida cautelar; esto a pesar de que se le pasa lista diariamente, los elementos que lo resguardan no tienen capacitación de custodios. Antonio “N”, es perseguido por presuntamente desviar recursos del Sapac.

“Ya sería una responsabilidad del juez que se sustraiga de la justicia por haber ordenado a policías de investigación criminal a que hagan funciones de custodios. Está media está fuera de toda norma porque a quién le toca, precisamente la función, es a elementos de seguridad pública capacitados para la custodia, existen dentro del servicio públicos elementos con una función y capacitación diferente, la función de los policías de la fiscalía anticorrupción no es la de ser custodios, pero así lo dictó el juez”.

Está siendo sujeto de supervisión cada determinadas horas, es decir, pasa personal de la fiscalía anticorrupción y corrobora que se encuentre presente y también se le hace firmar una bitácora, está detenido en su propio domicilio, dijo el titular de la fiscalía anticorrupción.

Lamentó que el juez a cargo, dos veces negó la solicitud de prisión preventiva justificada, así como un Tribunal Colegiado respondió que esta medida cautelar no se le podía imponer, de tal forma que se le solicitó una medida diferente para quien está acusado de desviar al menos 9 millones de pesos de los trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), y que debían haber sido entregados al Instituto de Crédito para los Trabajadores, como parte de créditos que habían adquirido.

Descartó que sea posible solicitar otra vez que el ex alcalde vuelva al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, al menos no por este delito, pues existe ya un antecedente. Tener personal de la fiscalía en la casa del antes mencionado, no implica un gasto extra pues se trata de la misma plantilla.