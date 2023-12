Exalcaldes de Zacatepec recuerdan sus aportes en el aniversario 85

Zacatepec cumplió 85 años de erigirse como municipio este 25 de diciembre. Los diferentes alcaldes que ha tenido a lo largo de su historia recordaron las condiciones que enfrentaron durante sus respectivos periodos y el legado que dejaron.

Los inicios del desarrollo urbano

Juan Ibáñez Olea, edil en el periodo 1991-1994, dijo que lo más importante de este municipio “fue cuando tuvo vida constitucional el pueblo, pues en esa época no teníamos ingresos ni de cinco ni de 20 pesos al día, nos tomaron como conejillo de indias porque no existía la regularización de la tenencia de la tierra habitacional y no había pago de predial”.

Recordó que en 1938 había cuatro propiedades, el polígono federal del ingenio y la sección de casas nuevas (como le llamaron en su época), lo que comprende el asentamiento humano de las haciendas, de los derechos de vía del ferrocarril y la propiedad ejidal.

Agregó que se trabajó arduamente para protocolizar, independizar y acreditar la personalidad de la tenencia de la tierra, ya que la gente tenía sesiones de derechos en simples servilletas o pedazos de papel, mismos que se firmaban en una mesa tomando un refresco.

Precisó que durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, ya entraron otros pueblos con la misma inquietud de regularización, pero Zacatepec fue el ejemplo y ahora ya se paga impuesto predial.

“Nosotros vivíamos de lo que daba el gobierno del estado, porque Zacatepec era un anexo de las secciones sindicales”, puntualizó al afirmar que en su periodo empezó el desarrollo urbano del municipio.

La primera escuela

A su vez, José Manuel García Méndez, alcalde de 1994-1997, sostuvo que lo más destacado de su administración fue la construcción de la escuela primaria “Rodríguez Cano” en la colonia Lázaro Cárdenas.

Indicó que fue el primer inmueble de tres niveles y que hasta la fecha sigue en pie, pues no tuvo afectaciones tras los movimientos telúricos. Aunque reconoció que, a 23 años, el municipio está estancado y con fuertes problemas de seguridad pública.

Rumbo cultural y social

Por su parte, Dolores Popoca González, viuda de Víctor Manuel Núñez Arellano, quien fuera presidente municipal de 1997-2000, consideró que en este periodo hubo grandes cambios en Zacatepec, no solo en reconstrucción y ampliación de la carretera, entre otras obras públicas, sino en haber logrado que el cobro de impuesto predial pasara a los municipios y se elevara la recaudación y mejora de los servicios públicos, así como la creación de la primera televisora municipal con el impulso de programas de desarrollo ambiental, cultural y sociales.

Jorge Reyes Ortiz, presidente municipal de 2000-2003, destacó que en su administración se impulsaron el deporte, los apoyos sociales y la obra pública con bajos recurso.

Mientras que Francisco Salinas Sánchez, edil en 2015-2018, dijo que a su administración le tocó pagar más de 27 millones de pesos en laudos, además de liquidar un préstamo de obra pública y, sobre todo, haber aumentado ésta al 100 por ciento.

Añadió que subió de 72 millones a 97 millones de pesos las participaciones y el presupuesto para el municipio de Zacatepec.

Finalmente, Olivia Ramírez Lamadrid, la primera alcaldesa durante el 2019-2022, refirió que entre sus logros están los puentes que comunican las colonias Poza Honda y la Benito Juárez hacia otras demarcaciones.