Ex reclusa exige el reconocimiento de su inocencia

A principios del mes de febrero a María Luisa Villanueva se le concedió el beneficio preliberacional, con el cual, salió de la prisión de Atlacholoaya después de 25 años.

Este beneficio lo obtienen personas que ya cumplieron su condena y presentan buena conducta, en contra de su voluntad, Villanueva salió como culpable, pero su intención era salir con el reconocimiento de su inocencia.

Este 8 de marzo en Plaza de Armas hará un plantón en el marco del Día Internacional de la Mujer, "mi libertad no me sabe a nada, no me hace feliz", manifestó.

Vestida de color morado, dio voz a uno de los poemas que escribió dentro de la cárcel, su pronunciamiento durante este día es para pedirle a la Fiscalía General del Estado (FGE) el reconocimiento de su inocencia, su libertad social y un alto a los abusos, violencia y discriminación en contra de las mujeres.









