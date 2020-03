[Especial] Supera el síndrome de Down

Con una trayectoria de 12 años y seis libros en su haber, Carlos Enrique de Saro Puebla ha sido reconocido como el primer escritor mexicano con síndrome de Down, además de impartir conferencias en gran parte de la República Mexicana para compartir su lucha de vida contra las adversidades, demostrando su capacidad intelectual y hacer valer los derechos de las personas con discapacidad.

“En Orlando, Florida, conocí a una persona que dio su testimonio como mamá de dos niños con esta condición; al término de su participación, me acerqué a felicitarla y ella me dijo ‘¿por qué no escribes un libro?’, me quedé pensando, y un año y medio después, a través del correo electrónico le dije ‘Terminé de escribir mi primer libro y lo voy a presentar’ de ahí nació Luchando con la adversidad, en el que cuento mi vida, mi historia desde que nací hasta ese momento”, expresó Carlos de Saro.

Posteriormente, publica el libro Sí se puede, en el que habla sobre su trayectoria y lo que ha logrado en su vida. Además de abordar el tema de las mamás que tienen hijos con la condición, quienes demuestran que se pueden lograr sus objetivos, su misión y su vida. Posteriormente siguieron publicaciones como Un maestro especial y Un líder con el cromosoma del amor.

“Estos cuatro libros me han acompañado a lo largo de mi carrera, los escribí con la idea de dar a conocer al escritor y al ser humano; y han recorrido conmigo gran parte de la República Mexicana haciendo presentaciones, incluso en las ferias del libro más importantes”.

El 11 de noviembre es una fecha muy importante para Carlos, pues se celebra el onomástico de su padre, quien falleció hace tiempo y siempre ha sido su motor e inspiración. “El año pasado, el 11 de noviembre presenté mi quinto libro llamado La paciencia en el síndrome de Down, hablando sobre los valores que debe tener la sociedad, para saber tratar a una persona con una condición como lo es el síndrome de Down.

Con motivo de hablar sobre inclusión de las personas con alguna discapacidad o condición, el 9 de marzo de este año, presentó su sexto libro La inclusión y sus tres factores, donde habla de la inclusión social, educativa y laboral desde las leyes, con la participación de personas como Jorge Arturo Olivares Brito y Francisco Santillán.

Actualmente, escribe un libro sobre reflexiones y algunos poemas, para darle un giro importante a su trabajo y demostrar su capacidad creativa.