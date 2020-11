[Especial] Muchos partidos, muchas alianzas

El 2021 está a la vuelta de la esquina y las siglas partidistas velan armas y buscan demostrar su valor para trenzar el mejor acuerdo; todos han comenzado a saltar, seguramente habrá alianzas distintas. Especialistas, lúdicos y autoproclamados analistas políticos acaparan las versiones.

De Morelos se espera que el Partido Acción Nacional (PAN) vaya junto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque se menciona que podría ser PAN, Partido Revolucionario Institucional (PRI) y PRD o Movimiento Ciudadano (MC); el Partido Encuentro Solidario (PES) aún no cierra su caja de deseos para ir con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y seguramente se agregará el Partido del Trabajo (PT) y hasta el Verde. Los partidos nuevos no pueden hacer alianzas, pero es claro que en este tema nada está definido.

En la elección del 6 de junio participarán en Morelos 22 partidos políticos; hay tres con registro nacional y ocho locales que pelearán por los gobiernos municipales y diputados del Congreso de Morelos para el periodo 2021-2024.

De las alianzas -aunque no de los acuerdos- quedan descartados Sumando Voluntades Podemos Construir, Más Más Apoyo Social, Morelos Progresa, Movimiento Alternativa Social, Bienestar Ciudadano, Renovación Política Morelense, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos y Fuerza Morelos.

El PRI: llamado a un bloque

A la fecha, solamente el presidente del PRI, Jonathan Márquez, ha insistido que para derrotar a Morena es necesario hacerlo en un gran frente o alianza opositora; ha hecho llamados al PAN, PRD, MC, PSD para que juntos puedan conformar un amplio frente ciudadano más que partidista, pero también dejó en claro que no irían ni con Morena ni con Encuentro Social.

Aunque existe la posibilidad de enfrentar la elección solos, dijo que es urgente que las fuerzas políticas en el estado trabajen en conjunto y se presenten de cara a la sociedad para exigir al gobierno del estado y el Congreso local que definan un plan de reactivación económica y los recursos presupuestados en dependencias que no tengan carácter social, sean reorientados.

Aunque en el estado su llamado no ha tenido eco, el líder del tricolor ha dicho que en el ámbito nacional algunos partidos políticos han mostrado la disposición de generar condiciones para lograr sacar al partido gobernante, esto por la grave crisis que han generado en el país.

Incluso si las dirigencias no aceptan, pidió a los militantes sumarse al PRI.

El panismo va por el "no"

Cuestionado unos días después del llamado del líder priísta, en el PAN negaron que pueda haber una posibilidad de construir una alianza con algún partido en el proceso electoral del 2021.

Reconocidos como la familia Martínez Terrazas, que hoy controla la dirigencia y el partido en la entidad (el hermano líder estatal, el otro diputado federal y el tercer hermano regidor), pretenden no dar oportunidad a otros panistas para los diferentes cargos. Por eso, creen algunos que en la entidad esa dirigencia del PAN va a rechazar los llamados de alianza con el argumento de que su proyecto considera como aliados sólo a los ciudadanos.

El dirigente estatal, Juan Carlos Martínez argumentó que en Morelos se vive “el peor de los momentos” porque hay abandono por parte del gobierno en sus diferentes niveles y se refleja en la falta de seguridad, empleos y oportunidades.

Además que la pandemia evidenció que muchos gobiernos de los distintos niveles en México no están preparados para dar respuestas rápidas y efectivas a los ciudadanos.

Agregó que el PAN presentará una plataforma política y candidatos que sin duda sean la principal opción de cambio para la situación actual.

La ausencia perredista

Renovada recientemente, el comité estatal del PRD en Morelos está desdibujado, ausente y alejado. A pesar de las buenas intenciones de la presidenta Cristina Balderas, con el inicio del proceso electoral simplemente no ha mencionado nada sobre las alianzas o los trabajos preparatorios.

Aunque el hecho de que esté en medio de un proceso de reorganización de la dirección nacional, estatal y municipal, seguramente ha generado esta ausencia.

Pero se había prometido que una vez que concluyan estarán analizando cuál será la política de alianzas para el proceso electoral del 2021. Pero sobre todo, corresponderá al Consejo Político Nacional y al Congreso Nacional definir la política de alianzas y esto sin duda será más adelante.

Solos, muy solos

Desde septiembre de este año, MC anunció de manera categórica que participará en las elecciones del 2021 sin formar alianzas con otra fuerza política. Aunque fue un anuncio tempranero, no todo está dicho, al menos en Morelos.

Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido, invitó a la ciudadanía a impedir que el pasado se apropie del futuro y anunció que su partido impulsará un movimiento llamado “evolución mexicana”. Además que las y los integrantes del partido participarán en las elecciones federales en alianza con las personas del país y no con los partidos políticos.

Morena y sus problemas

Debido al conflicto interno en la disputa por la dirigencia nacional, además de la lucha con sus aliados en el 2018, sumado al desgaste que enfrenta por ser el partido en el gobierno, Morena tiene el plus de la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero debido a estos factores el trabajo político ha dejado mucho qué desear. Hoy la dirigencia estatal se alejó de sus militantes y simpatizantes que demandan un juicio legal a quién está como responsable estatal y no han mencionado quiénes serán sus aliados. Hay voces que piden ya no aliarse con el PES, que puso como candidato a Cuauhtémoc Blanco Bravo y menos al PT, pero la dirigencia formal que recientemente tomó el control del partido, ha pedido tiempo en tanto deliberan sus órganos internos.

No se descarta que por instrucciones del Presidente de la república puedan volver a unirse con quienes fueron sus aliados en 2018 y nuevamente conformar ese frente aún con la inconformidad de muchos morenistas en el estado.

El proceso electoral avanza, los partidos preparan sus mejores argumentos; en esta carrera por el poder público pocos serán los afortunados, por eso será necesario encontrar a los mejores aliados y los acuerdos de mayor beneficio.

Las elecciones intermedias que se realizarán el 6 de junio de 2021 serán las más grandes en la historia mexicana, 94 millones de mexicanos elegirán a 500 diputados federales, 15 gobernadores, 30 congresos estatales y mil 900 ayuntamientos. En Morelos serán 20 diputaciones, ocho plurinominales y 33 ayuntamientos con un síndico y regidores.