Descarta Ojeda móvil político en la crisis del Impepac

Ni hay fondo político ni va afectar al proceso electoral en Morelos la destitución de la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), dijo el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas al ser cuestionado sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE). Confío que tampoco afecta al mandatario estatal porque el fondo fue calificado y sancionado en su momento y lo que se sancionó contra la responsable del órgano electoral estatal fue una actuación en particular, por lo tanto, el proceso electoral seguirá con la designación que se haga.

Cuestionado de forma directa sobre la decisión del INE para destituir Ana Isabel León Trueba, el encargado de la política interna afirmó que la decisión del órgano electoral se respeta, por eso lo que hicieron sin hacer un pronunciamiento sobre el fondo del tema, estuvo basado en la dilación de un proceso que fue considerado para ellos como injustificado, pero no se hace un pronunciamiento sobre el motivo del proceso que derivo en esta dilación.

Pablo Ojeda no descartó que el asunto se quede en ese ámbito, y probablemente la señalada y hoy destituida, recurra a instancias judiciales aunque confían que el INE haga lo antes posible la designación del nuevo titular para sustituir a la exconsejera presidenta.

Lo cierto dijo es que no ven desde el ejecutivo algún asunto de carácter político por la forma tan ágil en que se llevó a cabo el procedimiento.

Impepac no se paraliza: Arias Casas

A menos de 24 horas de que el INE aprobó remover a Ana Isabel León Trueba, como consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), los ánimos al interior del instituto no han decaído y las actividades siguen su curso; advirtiendo consejeros serán respetuosos de las acciones que emita a partir de este momento el organismo electoral nacional.

Pese a todas las declaraciones e incertidumbre que puede causar esta determinación, el consejero electoral, Alfredo Javier Arias Casas, aseguró las actividades relacionadas al proceso electoral 2020- 2021 no se detendrán, garantizando la estabilidad de los comicios del próximo 6 de junio del 2021, así como de la misma dependencia.

Sostuvo que como en todas las instituciones, los funcionarios que la integran están el tiempo que se les determine de acuerdo a su periodo y circunstancias jurídicas, pero la institución permanece, es decir, su labor continúa al ser efectuada por la misma dependencia, no por cada uno de los consejeros, “el tema del proceso electoral le corresponde al Impepac y mientras que el constituyente morelense, el constituyente federal no disponga otra situación, el Impepac sigue trabajando; no entiendo porque tendrían que pararse las actividades”.

Con información de Susana Paredes