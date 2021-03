[Especial] Han cerrado más de 9 mil negocios

Las unidades económicas o empresas más afectadas por la crisis económica, provocada por la pandemia del Covib-19, son las turísticas, las prestadoras de servicios, por lo que se estima que a la fecha de aproximadamente 31 mil que hay en la zona metropolitana un 30 por ciento, es decir poco más de 9 mil ya cerraron sus puertas, pero la emergencia aún no termina y la cifra podría incrementarse a un 50 por ciento lo que representaría el cierre de más de 15 mil empresas, pero por fortuna el resto han logrado adaptarse a la nueva forma de hacer negocios y se mantienen, señaló Jorge Rodrigo López Laguardia, presidente de la Cámara de Comercio los Servicios y el Turismo (Canaco-Servytur) Cuernavaca.

Los empresarios, los comerciantes establecidos que han logrado permanecer es porque ahora participan en las eCommerce, en el comercio digital, donde ahora en su gran mayoría se realiza el intercambio y venta de productos y servicios, o se han adaptado para realizar, ventas a domicilio, ventas digitales, para poder hacerle frente a la nueva forma de hacer negocios, pero quienes se han quedado con el negocio tradicional les costará mucho más trabajo mantenerse o definitivamente no van a sobrevivir, estimó el presidente de la Canaco.

Por ello insistió en su apreciación de que quienes van a sobrevivir, son los que tengan capacidad de adaptación, los que tengan creatividad para darle la vuelta a la crisis, que es muy complicada pero también a través de la crisis es como se generan oportunidades y hay quien ha visualizado esas oportunidades o cambios para poder aprovechar, la adversidad y transformarla en éxito.

Tristemente, señaló López Laguardia, quienes se han quedado esperando a que los tiempos cambien o mejoren o que la normalidad regrese son los que ya no han tenido la capacidad de subsistir porque además no tenemos claro cuándo y cómo va a regresar la normalidad que teníamos hace un año porque no será la misma.

Explicó que algunas de las empresas y negocios que han resultado ser los más afectados son los del ramo turístico, como son los jardines y salones de eventos, restaurantes, balnearios, y los hoteles, hoteles, así como los dedicados a la diversión nocturna, como las discotecas discotecas, por ello resaltó que “como empresarios tenemos que irnos modificando y todos aquellos que puedan irse involucrando en las nuevas formas de hacer negocios que es la digital, tienen que participar en ellas, para poder seguir adelante.

A este respecto el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Morelos, Iván Elizondo Cortina, expuso que en su sector, muchas de las empresas que han sobrevivido es porque llegaron a algunas negociaciones con sus empleados con respecto a los pagos de sus sueldo , en algunos otros casos redujeron costos de manera importante, muy significativa, disminuyeron inversiones para tener flujo para poder sobrevivir, pero destacó que otras muchas lograron entender que el modelo de negocio cambio, que su negocio a lo mejor ya no tiene las mismas características y que tienen que adaptarse.

Algunos otros lograron acceder a diferentes programas de apoyo de financiamiento como es el caso del Fondo Morelos porque a varias empresas, aseguró, les ayudó a poder paliar esta situación, por lo que señaló que “ digamos que es un conjunto de varias situaciones, pero por supuesto sobre todo el Ingenio, de buscar del empresario de buscar de que manera poder sobrevivir y adaptarse a las nuevas condiciones, yo creo que eso es, el ingenio es el recurso más importante de los empresarios, su capacidad de adaptarse y entender que la empresa, que el mundo cambió, lo que es algo que todos los saben que pocos entienden y superan”.

Sin embargo el presidente de la Canacintra declinó dar a conocer cifras de industrias cerradas por las consecuencias de la pandemia y dijo estar en espera de las cifras oficiales que den a conocer en su momento las instancias correspondientes como el Seguro Social, Hacienda o el INEGI, pero coincidió con el presidente de la Canaco en que los sectores que han sido más afectados con el turismo, los servicios, el comercio, y señaló que por fortuna el sector industrial realizó varias acciones y logró acceder a apoyos financieros y han estado sobreviviendo.