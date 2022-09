En Zacatepec despiden a trabajadores del sistema de agua potable

Despiden a dos trabajadores del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Zacatepec sin una causa justificable, solo porque no les alcanza para pagar la nómina ya que vienen trabajando en números rojos y no han podido conciliar la demanda de pago de un millón 600 mil pesos que exige la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por presunto ajuste de dos pozos no registrados.

El director del sistema de agua potable del municipio, Jesús García Velázquez, tomó la dirección meses antes de entrar la actual administración, esto como parte de los acuerdos con la expresidenta municipal y tras llegar a un acuerdo para negociar la deuda que se arrastra con la CFE; se ha mantenido como uno de los funcionarios más cercanos al alcalde José Luis Maya Torres pese a que no ha podido con el cargo, revelan trabajadores que se ven constantemente amenazados con ser despedidos.

Sin embrago, la tarde de este 27 de septiembre, García Velázquez mandó a traer a dos trabajadores sindicalizados, a quienes simplemente les avisó que estaban despedidos a partir de esta fecha por el simple hecho de que no les alcanza para pagar la nómina. No hay ninguna queja ni con el trabajo que llevan a cabo ni con su desempeño.

Desde que asumió esta dirección, el sistema trabaja en números rojos y suman ya cuatro sindicalizados despedidos, el primer despido se registró al inicio del año y dos meses después el segundo, por lo que los trabajadores sindicalizados se pronunciaron en contra.

Sin embargo, por asesoría del representante legal del sindicato, van a esperar a tener una reunión con el presidente municipal José Luis Maya Torres, quien, advierten, les dijo que desconocía de los despidos que se dieron contra trabajadores sindicalizados y paradójicamente con los que menos ganan.

El personal advierte que no se han hecho campañas ni de cobranza ni ninguna otra que motive a los usuarios del SAP a que acudan a pagar sus cuotas mensuales, sumado a que siempre se niega a atender a las personas que lo buscan o los trata en forma déspota y grosera.

“Se han hecho muchas violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, se han venido arrastrando muchos problemas y la gota que derramó el vaso es que acaba de despedir a dos compañeros” .

A los trabajadores pensionados les deben una quincena o parte de ella, la oficina está trabajando con una planta de energía eléctrica ya que la CFE le cortó la luz.

No tienen para pagar la nómina pero tienen personal de confianza de sobra: seis contadores, dos cajeras, hay personal solo para atender llamadas de reporte de fugas.

