En Xoxocotla, el 90% de los usuarios no paga el agua potable

En Xoxocotla, persiste la morosidad que afecta al 90% de los usuarios del servicio de Agua Potable, debido a la insuficiencia de suministro del pozo "La Joya," que opera con paneles solares, según afirmó Tonatiuh Soriano Ramos, coordinador del Sistema de Agua Potable.

A pesar de las lluvias provocadas por tormentas y ciclones fuera de la temporada regular, lo que favorece la recarga del manantial Chihuahuita y permite satisfacer la demanda de agua del 25% de la población, el funcionario señaló que persisten los problemas de abastecimiento para el 75% restante de los usuarios de este sistema.

La mayor parte de la población depende del pozo "La Joya," que funciona con paneles solares. Sin embargo, cuando está nublado o llueve, la bomba no funciona y no se puede extraer agua, lo que significa que solo una parte de la población tiene acceso al agua de Chihuahuita.

Soriano Ramos también mencionó que aún no se ha establecido un convenio ni un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para conectar el pozo a la red eléctrica, a pesar de los avances realizados por el Ayuntamiento. Por lo tanto, el sistema sigue operando solo con energía solar y solo durante el día.

Para abastecer a la población, se utilizan tandeos. Aunque se ha logrado reducir la periodicidad de los tandeos a cada dos meses o mes y medio durante la temporada, la escasez sigue siendo un problema. El coordinador espera que, una vez que el pozo "La Joya" esté conectado a la energía eléctrica, pueda funcionar las 24 horas del día.

En Xoxocotla, hay un total de 6 mil 300 usuarios registrados en el sistema, pero la morosidad alcanza el 90 por ciento. La mayoría de los usuarios no paga por el servicio, argumentando que no reciben un suministro adecuado de agua desde que comenzó la crisis a mediados de 2019. Hasta la fecha, no se ha podido garantizar un servicio más constante, por lo que no se puede exigir el pago.