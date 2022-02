En tres municipios habrá vacunas contra Covid-19 para rezagados

Arrancó la jornada de vacunación con módulos permanente del 21 al 25 de febrero, con muy poca demanda, en el módulo permanente que esta semana se instaló en el centro de salud de Jojutla, junto al hospital general Ernesto Meana San Román, hasta donde llegó una familia de Atenango del Rio del Estado de Guerrero.

Se trata de módulos que atienden en 13 centros de salud de diferentes municipios del estado de Morelos, con el objeto de abatir el rezago de la vacunación de personas de 18 años en adelante, que requiera primera y segunda dosis y el biológico asignado es Astrazeneca.

Los primeros en arribar al centro de salud, fue la familia del señor Leoncio Álvarez, un octogenario del municipio de Atenango del Río del vecino Estado de Guerrero, quien refiere que no ha logrado vacunarse en las campañas que llegan a ese municipio, ya que donde vive esta muy retirado y se ha enterado ya muy tarde y no ha alcanzado a vacunarse.

“Cuando llegue me dijeron ya se acabó” dijo al advertir que lleva meses esperando poder vacunarse, y lamentar que no pueda enterarse oportunamente de estas campañas, ahora le pidió a sus nietos que investigaran y anoche le avisaron que habría vacuna para rezagados aquí, y se vinieron.

Don Leoncio Álvarez, refiere que tiene hijos y nietos en los Estados Unidos y quiere ir a verlos y no podrá hacerlo si no tiene el certificado de vacunación, no nos van a dejar pasar, dice en torno a una serie de trámites que ya hicieron para obtener el pasaporte y la visa, aunque su temor es que fueran a ser rechazados por no ser del estado de Morelos.

Ahí mismo su hijo reveló que solo se pudieron una dosis y ya no supieron cuando llegó la segunda dosis de Pfizer y no se vacunaron él y su esposa y sus hijos que estudian solo se han puesto una vacuna también, por lo que también les preocupo que los rechacen por no ser la vacuna de la primer dosis, aunque ya pasaron varios meses y solo se está vacunando a los menores de edad con Pfizer en el estado de Morelos, señalo el señor Álvarez.

Cabe destacar que los Centros de Salud de la zona sur del estado de Morelos, los módulos de vacunación permanente, son el de Zacatepec, ubicado en la Colonia Lázaro Cárdenas en la calle Cuautotolapan, en Jojutla en tres centros de salud, el de la cabecera municipal sobre la avenida universidad junto al hospital general Ernesto Meana San Román, en la colonia El Higuerón ubicada en la calle Ricardo Soto 125, en Tehuixtla en la calle Ignacio Zaragoza 110.

También en el centro de salud del municipio de Amacuzac, por segunda semana consecutiva en la colonia Miguel Hidalgo del circuito interior de Amacuzac y en Tlaltizapán en la calle Lerdo de Tejada sin número.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter