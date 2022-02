Vacunas contra el Covid-19 se agotaron en Xoxocotla

Este domingo más de un centenar de personas que hicieron fila, se quedaron sin el refuerzo de la vacuna contra Covid-19, ya que se agotaron alrededor de 3 mil dosis del biológico AstraZeneca que se destinaron para aplicar el refuerzo a personas mayores de 40 a 49 años de edad y rezagados. Situación que genero gran malestar ya que el personal a cargo no aviso que solo tenían 190 dosis disponibles.

De los once módulos de vacunación permanente que se pusieron en marcha el martes de esta semana, en la zona sur, se habilitaron espacios en los centros de salud centinela, de Tlaltizapán, Amacuzac, Tehuixtla del municipio de Jojutla y Xoxocotla, el primer día la demanda no fue muy alta ya que mucha gente no supo de esta etapa del programa nacional de vacunación.

Pero en días subsecuentes, se volvieron hacer largas filas, sin embargo los responsables de vacunación redujeron los horarios de atención, de las 8:30 a las 14 horas, vacunando entre 300 y 500 personas. Y este domingo se incrementó la demanda de la vacuna, ya que muchos quisieron aprovechar su día de descanso.

Sin embrago en Xoxocotla poco después de las 10 de la mañana el responsable de la unidad de vacunación, salió a advertir que ya se había agotado del biológico, y de las 190 vacunas que les quedaron para este domingo solo les faltaban de aplicar seis dosis, dijo al dar a conocer que los que faltaron, tendrían que esperar hasta el jueves y viernes (24 y 25 de febrero) en el macro módulo de vacunación que muy probablemente vuelva a ser en el auditorio ejidal de Xoxocotla.

Las personas se manifestaron molestas y reclamaron que no saliera a avisar que ya no había vacunas que no había necesidad de hacerlos esperar más de dos horas para que al final, ahí un vecinos que hizo cola desde las 7:30 de la mañana, reclamo que no avisara y no había necesidad de que hicieran fila

“A las 7:45 que llegue, se advirtió que solo había 190 dosis, para igual número de personas para este domingo” e insistió que para esta semana habrá vacunaciones el jueves 24 y viernes 25 de febrero. He incluso propuso a las personas que advertían que por cuestiones de trabajo no se han aplicado el refuerzo que pueden también acudir a los módulos fijos de Amacuzac, Tehuixtla o Tlaltizapán.

Cabe destacar que en Tehuixtla y Tlaltizapán, también hubo larga fina en espera del biológico de la vacuna. Ahí se dijo que como en Xoxocotla habrá otro macro centro, se suspende el modulo permanente de vacunación que se instala en el centro de salud.

Esta semana habrá módulos de vacunación para aplicar el refuerzo a la población de 40 a 49 y de 30 a 39 en; la cancha techada “La Toma” del municipio de Miacatlán, para los municipios del sur poniente, Miacatlán, Mazatepec, Coatlán del Río y Tetecala. Y el 23 en el municipio Indígena de Coatetelco en la explanada del ayuntamiento. En el municipio indígena de Xoxocotla, se vacunara el 24 y 25 de Febrero , en Xoxocotla en el auditorio Ejidal, y en Tlaquiltenango el 25 y 26 en el Centro e Seguridad Social y en Valle de Vázquez









