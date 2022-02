En semanas entregarán el edificio 1 de la UAEM

El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aceptó la molestia de los universitarios porque no se ha entregado el edificio principal de la UAEM como debe ser para que sea funcional, pero expuso que desde el Ejecutivo han estado haciendo las gestiones de más de un año ante la Federación para que pueda ser concluido y entregado, y hay confianza de que pueda ser entregado pronto.

Debido a que en las últimas semanas la comunidad estudiantil reclamó mediante una protesta el que no se hubiera entregado como debe ser el edificio principal del campus universitario, esto a pesar de que desde el pasado 23 de septiembre del 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, en un evento, dio a conocer que la construcción fue concretada con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) derivado de los daños que el sismo del 19 de septiembre de 2017 causó a la universidad. Esa obra beneficiaría de manera directa a dos mil 800 universitarios, 178 docentes además de personal administrativo.

Sin embargo, no obstante que en ese momento el edificio se entregó, todavía no es funcional porque está incompleto, por eso el reclamo de la comunidad estudiantil; sobre esto, Ojeda Cárdenas subrayó que desde hace un año han estado realizando las gestiones ante la Federación y recientemente les informaron que es cuestión de semanas para que el edificio sea entregado a quienes corresponde. “El tema ya está resuelto, en las próximas semanas quedará ya entregado el edificio para que pueda ser ocupado, esperamos que así sea a pesar de la huelga, por supuesto allí fue importante la intervención del gobernador con el Presidente de la República y se lograron obtener los recursos que se requerían para terminar este edificio y no podía ser ocupado por los alumnos sobre todo de contaduría, ya se pagó el dinero que se debía ya solo falta la liberación de la obra”.

Mientras tanto en el segundo día de huelga en la UAEM, mencionó que la administración estatal siempre ponderó el acuerdo entre las partes y todos los días, como en el 2018, estarán atentos a encontrar una solución, y de esa manera refrendó el compromiso del gobierno del estado para garantizar los derechos de los trabajadores.





