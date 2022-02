Huelga afecta a 43 mil estudiantes

Después de varias semanas de amago, finalmente en punto de las 12:00 horas del martes 15 de febrero, los integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) colocaron las banderas rojinegras en los accesos de más de 90 unidades académicas en todo el estado al rechazar el 3.55 de aumento salarial que ofrecieron las autoridades.

Previo a ello y en espera de una oferta que cubriera sus demandas, los sindicalizados comenzaron a recorrer el Campus Chamilpa para advertir a los estudiantes y otros trabajadores que las instalaciones permanecerían cerradas a partir del mediodía, esto incluyó las preparatorias y el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE), localizado en el centro de Cuernavaca.

“Tres, dos, uno; huelga, huelga; se ve, se siente, STAUAEM está presente”, fue parte de las consignas de los cientos de trabajadores administrativos que se concentraron bajo la Torre de Rectoría para, de manera oficial, dar por iniciado el paro indefinido, mientras que la universidad informó que las clases continuarán de manera virtual.

“Tenemos entre 90 a 95 unidades académicas, hablamos de alrededor de 165 unidades, de las cuales en esta audiencia se ha determinado solamente 30 designadas como áreas blancas, principalmente son laboratorios y lugares de composta tanto en Campus Chamilpa como otras sedes”, dijo César Hidalgo Tinajero, secretario general del STAUEM.

Explicó que se dará acceso a los trabajadores y estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), que tiene sede al interior del Campus Chamilpa, siempre y cuando muestren su credencial. Durante el día y la noche montarán guardias, añadió.

Hidalgo Tinajero, recordó que en asamblea la base trabajadora decidió este lunes irse a huelga pues los 6 pesos que se pretenden aumentar por día en el sueldo no es suficiente, “apenas si nos aumentan el 7% rebasaríamos por cincuenta centavos el Salario Mínimo aprobado a nivel nacional que es de 172.87 pesos.

Sindicato Académico podría sumarse

Por medio de un comunicado, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUEM), dijo que mantendrán el diálogo con la Comisión Revisora de la universidad a fin de alcanzar acuerdos en materia de incremento en el salario mínimo y otras prestaciones que se analizan como parte del Contrato Colectivo.

“En cuanto al 3.5 por ciento de incremento salarial que está ofreciendo la Máxima Casa de Estudios, efectivamente existe contrariedad de la base trabajadora por el evidente índice de inflación que con mucho rebasa la propuesta de la universidad. El SITAUAEM agotará el diálogo con las autoridades educativas, aunque no descartan iniciar acciones de protesta en caso de no encontrar un acuerdo en conjunto y por actitudes arrogantes de ciertos funcionarios de la Comisión Revisora del Rector Gustavo Urquiza. Construir acuerdos que beneficien a las y los académicos, pero reiteramos también al alumnado”, se lee.

Privilegiará la educación de los estudiantes, también dice el comunicado que fue enviado la mañana de martes luego del estallamiento de huelga.

La última huelga en 2018

La huelga iniciada este martes por el STAUAEM es la primera que enfrenta la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo; en este sentido el Poder Ejecutivo se dijo respetuoso de las negociaciones que se llevan al interior de la máxima casa de estudios. Con esta acción se rompe la paz laboral que meses atrás celebraban.

En septiembre de 2018 el Sindicato de Trabajadores Académicos estalló en huelga luego de que les dejaran de pagar una catorcena a un estimado de más de 6 trabajadores que agrupa esta organización, incluso la más grande de las dos que tiene reconocidas la universidad morelense.

En este entonces, ya de salida, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, autorizó un adelanto de participaciones federales que no fue suficiente para el sindicato, de acuerdo con declaraciones en entonces secretario general Mario Cortés.

Para el 24 de octubre, con la llegada de Blanco Bravo como gobernador del estado, firmaron un convenio con el rector Gustavo Urquiza Beltrán, para dar por terminada la huelga luego de un adelanto de participaciones de 118 millones de pesos.

Avalar un 10% de incremento salarial significa una ampliación de 200 millones de pesos: Rector

El rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció que el déficit de más de 500 millones de pesos que arrastra la institución impide ofrecer más del 3.5% de incremento salarial, la única forma de cumplir con un 10% como piden los sindicalizados es que se aprueba una ampliación presupuestal de 200 millones de pesos para este 2022.

“Hicimos todo lo posible, un gran esfuerzo ofreciendo más allá del compromiso que teníamos del 3.5 que nos había fijado la Secretaría de Educación Pública (SEP), pues hicimos un esfuerzo más para apoyar a los compañeros, sobre todo a los que iban a quedar abajo del Salario Mínimo, pero no se aceptó, no pudimos ofrecer más porque las finanzas de la universidad no dan para más”.

En caso de que el sindicato no permita el acceso a los estudiantes, les dijo que tendrán garantizada la educación por medio de las plataformas virtuales con las que se trabajó durante pandemia, y es que los más de 43 mil estudiantes de nivel medio superior y superior habían regresado a la modalidad presencial el pasado 18 de octubre, y recién inició el semestre el pasado mes de enero.

Detalló que el 3.5 y demás prestaciones ofertadas significa un presupuesto de 70 millones de pesos para este 2022 “si la universidad recibe un poco más de recurso la universidad podría apoyar con un poco más”, añadió Urquiza, ya que recordó para este año el presupuesto es el mismo que el anterior al no haberse aprobado el Paquete Presupuestal por el Congreso del estado.

FEUM

“La huelga solo es legal en sus espacios de trabajo, las aulas de clase son áreas académicas y estudiantiles, por lo que estas no deben ser tomadas ya que se vulnera el derecho a la educación de nuestra comunidad”, señala la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), por medio de un comunicado en donde advierte tomar las medidas legales en caso de que se impida tomar las clases presenciales.

Se dijeron respetuosos y solidarios con el sindicato de administrativos, pero también calificaron como “urgente” recuperar el aprendizaje perdido tras la pandemia.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter