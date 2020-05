En Morelos: Enfermeras exigen protección y bloquean Plan de Ayala

“Queremos protección” es la consigna de los trabajadores del IMSS; enfermeras acusan que el domingo pasado durante la visita del director general Zoé Robledo, las autoridades locales no permitieron que visitara las áreas para que no viera las deficiencias del nosocomio en donde el temor prevalece ante posibles contagios de Covid-19; cabe recordar que el fin de semana falleció una enfermera quien había sido contagiada, a pesar de que llevan ya varios minutos directivos no han tenido ninguna intención de diálogo. No se moverán, sentencian.

