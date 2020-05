En suspenso fin de cuarentena en Morelos

El Secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, dijo que la entidad no está considerada dentro los estados que reanudaran de manera escalonada sus actividades el próximo 17 de mayo, tal como lo anunciará en las siguientes horas el Gobierno de la República, debido a que aún no llega al pico máximo de contagios.

El estado todavía no llega al pico máximo de contagios por lo que no está considerado para reanudar sus actividades en esta primer fecha del 17 de mayo, analizaremos una segunda fecha que es a finales de mayo pero todo dependerá del avance de casos, el regreso a las actividades en el país será escalonada y no homogéneo.

Así también el regreso de los alumnos a las aulas, será un tema que se valorará en las próximas semanas.

“El escenario será el que definirá la fecha de regreso, recordemos que Morelos está situado entre varios estados con gran densidad poblacional como Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, lo que hace que los escenarios vayan cambiando es por eso que no me atrevería a dar una fecha de regreso porque no la tengo”, mencionó el director del Instituto de Educación Básica en el Estado.

Por su parte el Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, descartó que Morelos forme parte de las entidades que comenzaran el regreso escalonado a la “nueva normalidad” el próximo 17 de mayo al no existir las condiciones.

De acuerdo al reporte diario de casos en las últimas horas en la entidad se han sumado 19 nuevos decesos, cifran que ha superado los días anteriores, haciendo un total de 128 principalmente en la zona conurbada como Cuernavaca, Temixco y Jiutepec, al oriente Cuautla.