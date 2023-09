Derechohabientes del IMSS en la zona sur duermen en la calle

Pobladores de municipios de la zona sur de Morelos denuncian serias deficiencias en los servicios del IMSS en las clínicas de Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla y Zacatepec. Los derechohabientes se exponen a dormir en la noche en la calle para alcanzar una de las dos fichas que dan por consultorio, señalan habitantes en Tlaltizapán.

Vecinos denunciaron en redes sociales como una persona se vio en necesidad de dormir en la calle para alcanzar una de las dos citas que dan por consultorio en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tlaltizapán, situación que no sólo causo indignación, si no también reveló que el problema no es exclusivo de esta clínica, ya que esto ocurre también en Tlaquiltenango, Jojutla y Puente de Ixtla.

Asimismo, se denunció que los elementos de vigilancia presuntamente apartan y venden los espacios al mejor postor, lo que reduce las posibilidades de los derechoshabientes que madrugan o se quedan a dormir en la calle, en el exterior de esta clínica, desde un día antes.

La denuncia que circula en redes sociales señala lo siguiente: "En el seguro de Tlaltizapán si necesitas sacar cita para consulta tienes que ir a formarte desde una noche antes, pues la citas que dan son muy pocas para toda la cabecera (2 citas por consultorio), y como si fuera poco hay veces que los mismos guardias de seguridad de turno apartan los primeros lugares para hacer su negocio".

Y preguntan: "¿Qué institución es la responsable de poner una solución a esto? y es que, si no pueden atender a todos los derechohabientes, como será el servicio cuando se incorpore el programa IMSS Bienestar".

En Tlaltizapán el personal de la clínica dejó una cartulina en los barandales en la que se lee: "No hay médico de urgencias favor de ir a Zacatepec. se abre a las 6 a.m. gracias". Por lo que, ante cualquier emergencia, los derechohabientes tienen que acudir rápidamente o pagar taxi para llevar ir al Hospital General de Zona numero 5 que se encuentra en Zacatepec.

Víctor Manuel Torres Rodríguez comentó que este es el mismo problema en todas las clínicas de la zona sur, como las de Tlaquiltenango y Jojutla; “hay un pésimo servicio mientras los policías y doctores (roncan) dentro la clínica las personas están la intemperie esperando ser atendidos”.

Los pobladores señalan que en el turno vespertino les obligan a ir por la mañana para apartar cita y se tiene que hacer a las 7 de la mañana, lo que para los derechohabientes es ya una burla, ya que incluso se corre el riesgo de que no llegue el médico.

Fernanda Rodríguez también denuncio que el IMSS de Zacatepec no cuenta con presupuesto para realizar una operación a su hermano, quien lleva ocho días esperando ser atendido y no les dan fecha ni solución, y este jueves les dijeron que puede demorarse un mes para que llegue lo que necesitan, y la alternativa fue dar de alta a su hermano, quien tiene un diagnóstico de fractura de meseta y tibia.

Molestos, los derechohabientes rechazaron firmar el alta ya que se les hace injusto todo lo que está pasando, nadie merece ser tratado de esa manera, dijo molesta Fernanda por la falta de atención.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube