En crisis la pesca en Coatetelco y el Rodeo

Justo en temporada de Cuaresma en la Laguna de Coatetelco y la presa El Rodeo este año escasea la mojarra, se agotó la producción, ante el incremento de la pesca furtiva, la falta de apoyos del gobierno federal y estatal para la siembra de alevines el año pasado, denuncio Abel Galicia Santana, presidente de los pescadores de los dos lagos.

Contra las expectativas, la agrupación de pescadores de “Los dos Lagos Coatetelco y El Rodeo” refieren que justo ahora que buscan más la mojarra por la cuaresma, la pesca ésta muy mala, ya se agotó la producción, dijo al recordar que el año pasado solo pudieron sembrar una vez un promedio de 100 mil alevines y este año y a dos años de la pandemia no han podido sembrar ya que las crías les cuestas y no han tenido el apoyo de las autoridades municipales, ni hay apoyos de siembra del Gobierno Estatal o Federal.

“Ya llevamos dos años de pandemia, y las crisis económica que ha dejado el Covid-19, solo ha provocado que varios de los pescadores de esta agrupación emigraran a los Estados Unidos, otros han enfermado por lo que tampoco han podido reunir fondos para que ellos puedan comprar “alevines” para la siembra y levantar la producción, ya que los que sacan apenas les permite ir sobreviviendo y cuando les va mejor, ya tienen compromisos de gastos mayores en sus familias.

Otro factor que como la pandemia les ha pegado es el incremento de pescadores furtivos, a todas horas del día se encuentra uno con pescadores que no tienen permiso de pesca comercial, pero en estos dos embalses no hay autoridades que pongan orden, y se llevan hasta la mojarra pequeña, no la dejan crecer, entre otros aficionados a la pesca deportiva que se están acabando la lobina.

“Le corresponde a la Comisión de Inspección y Vigilancia de Conapesca, qué son los responsables de decomisar redes para los que pescan en forma comercial y furtiva, pero para los que pescan para comer, no hay sanciones, todo mundo tiene derecho a pescar 2 kg para autoconsumo, a la gente de alrededor, no se le puede negar pero para pesca comercial tiene que haber más orden, se necesita un permiso de pesca federal, que pagamos anualmente, nosotros cumplimos, pero aquí no hay quien aplique la ley” reveló.

Y para ellos el problema se agudizo a un más por la crisis económica que se avivo en los dos últimos años, por la pandemia, que agudizo la pesca furtiva, el desempleo elevo el número de pescadores furtivos, incluso la creación de presuntas agrupaciones de pescadores nuevas, irregulares, sin permisos de pesca.





