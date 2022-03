La Laguna de Coatetelco y El Rodeo no son lugares para nadar

La Laguna de Coatetelco y la presa de El Rodeo no son lugares para nadar, alertan pescadores de los dos lagos, ante la próxima temporada de “semana santa” y el arribo de visitantes que se meten sin importar el peligro.

Los pescadores encabezados por Abel Galicia Santana, presidente de la única asociación legalmente registrada “Pescadores de los dos lagos, Coatetelco y Rodeo, lamentaron que en los últimos años se hayan registrado por lo menos un decesos por ahogamiento de menores de edad en la presa El Rodeo, de personas imprudentes que porque ven agua creen que es para meterse a nadar.

“Estos vasos no son espacios aptos para nadar”, dijo al advertir que el suelo es fangoso y el agua se rebota fácilmente, y no se puede ver, además de que como no se usa para nadar, hay ramas, crece en varias partes el junco, que incluso causa problemas para navegar para la pesca.

Por lo que hizo un llamado a visitantes, para tomar las precauciones a fin de evitar algún accidente, Galicia Santana, quien recordó que durante la temporada de Semana Santa, arriban decenas de familias a las lagunas de la Coatetelco y El Rodeo, y lamentablemente no respetan los señalamientos que advierten que ésta prohibido nadar.

Recordó que lamentablemente las autoridades de Miacatlán y Coatetelco no le han dado mantenimiento a los avisos, pero a lo largo del año, no se ve gente nadando en este lugar, los únicos que se atreven a meterse son la gente que llega de fuera que busca donde zambullirse sin medir el peligro o las consecuencias.

También hizo el llamado a los visitantes a que no dejen la basura en las riveras de estos embalses, ya que en esta zona no hay quienes limpien, lo hacen los pescadores de esta agrupación para proteger de la contamina la producción de mojarras, ya que con la lluvia esa basura se arrastra y solo provoca contaminación.

Otro de los peligros a los que se enfrentan los que se meten a la laguna o la presa es a que se piquen o lastimen con los ganchos de los turistas que van hacer pesca deportiva.

Aunque reconoció que el atractivo de la zona es la comida de las palapas donde predomina la venta de mojarra, aunque la mayoría se trata de mojarra que compran en otro lado, porque para estas fechas ya caso no hay pesca, hay muy poca producción, la mojarra que están sacando es chica.





